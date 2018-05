Play off, sotto con la Carrarese

Appuntamento ancora al Rocchi. Stavolta, il cammino dei play off, continua con una esaltata Carrarese. Esaltata dalla larga vittoria (con cinque goal) sulla Pistoiese ottenuta nel primo turno in programma l’11 maggio. Stesso giorno in cui, alle 19.00, la Viterbese ha scansato il Pontedera ma con un più moderato 2 a 1. Dall’altra parte si daranno battaglia Monza e Piacenza. Si alza l’asticella per gli uomini di Stefano Sottili ai quali, anche per questa gara, basterebbe un pareggio per passare.

Jefferson non è ancora al massimo della forma e Vandeputte gioca a sprazzi rispetto al primo spaccato di stagione. Un’altra toscana bussa a casa dei laziali e, questa volta, i biglietti venduti per i tifosi avversari superano i 200. Perchè il cammino, seppur ancora lungo, adesso entra nel vivo e la strada per Pescara è un pezzetto più corta in questo momento.

Gli uomini di Silvio Baldini volano sulle ali dell’entusiasmo e riportano nella città dei Papi anche una vecchia conoscenza come Loris Tortori, marcatore anche contro la Pistoiese. All’esuberanza degli ospiti, purtroppo, si contrappone la minor concretezza del reparto offensivo dei padroni di casa che, però, nelle ultime partite ha mostrato di aver ripreso qualche energia dopo il periodo di calo.