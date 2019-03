Lazio, terra di cammini e turismo sostenibile

Grande successo di pubblico e di interesse dell’offerta turistica sostenibile della Regione Lazio a ‘Fa la cosa giusta’, fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che si è svolta a Milano dall’8 al 10 marzo.

Molto soddisfatta dell’eccezionale interesse di pubblico che si è animato intorno al modello di turismo sostenibile del Lazio anche l’assessore al Turismo della Regione Lazio Lorenza Bonaccorsi che ha dichiarato come “la fiera di Milano è stata l’opportunità per presentare alcuni risultati importanti ottenuti in questi mesi come la certificazione e georeferenziazione dei tre principali percorsi del Lazio: il Cammino della Francigena del Sud, il Cammino di Benedetto e il Cammino di Francesco. Ricco inoltre il programma di incontri e approfondimenti condotti con la partecipazione delle associazioni dei territori intervenute per presentare le diverse proposte di cammini e itinerari adatti ad ogni tipologia di camminatori e di appassionati.

Il Lazio con i suoi Borghi storici e marinari, Cammini, destinazioni di pellegrinaggio, Giardini e Parchi naturali è una regione capace di diventare capofila di un modello di turismo slow, esperienziale ed eticamente virtuoso perché capace di creare benessere a vantaggio del paesaggio ma anche ricchezza, opportunità di occupazione ed economia per le comunità che vivono nei territori”.

I cammini storici del Lazio sono un volano per consentire la scoperta dei tanti luoghi di eccellenza, ma sono anche antichi tracciati di arte, natura e storia.

La Via Francigena del nord da Proceno, ai confini con la Toscana, a Roma, il più classico e conosciuto; la Via Francigena del sud, da Roma ai confini meridionali lungo due direttrici viarie (Appia e Prenestina); il Cammino di Benedetto, da Leonessa fino a Montecassino, che unisce le grandi abbazie benedettine laziali; il Cammino di Francesco, che conduce a Roma attraverso la Valle Santa Reatina, dove visse il Santo.

Percorrendo questa rete viaria si incontrano anche aree verdi al di fuori delle usuali mete turistiche.