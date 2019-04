Migliaia a Celleno per la Passione di Cristo con 70 figuranti

rande successo e tantissimi i visitatori per la rievocazione “La Passione di Cristo”, andata in scena venerdì sera a Celleno Vecchio. Momenti di commozione anche ripresi dal TG3 Lazio in un servizio andato in onda sabato 20 aprile nell’edizione delle 14:00 con il servizio di Nazario Basili. Migliaia le persone presenti alla rievocazione e un altro goal segnato dal Comune di Celleno, che rivede una rinascita dell’antico comune in una nuova economia e che fa parlare di sè in Italia e anche nel mondo.

I 70 figuranti e attori erano diretti dalla Compagnia Teatrale Giorgio Zerbini, a cui vanno i ringraziamenti della Associazione montefiasconese “Gli amici del Colle”, “in particolare ad Albina, Elia e Anna Rita”. “Un grazie anche ai tecnici audio e luci: Andrea, Giorgio e Lorenzo”

“Una esperienza bellissima e una immensa soddisfazione”- prosegue l’Ass. “Gli Amici del Colle”- “Un grazie di cuore a tutta la Comunità di Celleno per aver accolto il nostro progetto e per l’ospitalità, in particolare al Sindaco Marco Bianchi al consigliere e grafico Roberto Maurizi; alla Confraternita San Carlo in particolare al Priore Domenico Falcinelli, Enrico, Carlo e Vincenzo; all’ Associazione Presepi di Celleno, in particolare al presidente Mauro Casciani; alla Pro loco, alla Protezione Civile, alla Polizia Municipale e ai Carabinieri.”

“Un grande squadra per tante emozioni ed il nostro ringraziamento più grande va ai 70 figuranti per il grande lavoro fatto in circa due mesi! Grazie di cuore a tutte le persone che hanno lavorato per l’allestimento delle scenografie! Grazie ai proprietari dell’ex convento per la massima disponibilità”

Il video al servizio di Nazario Basili del TG3 Lazio:

https://www.rainews.it/tgr/lazio/notiziari/video/2019/04/ContentItem-9b638317-8294-4bca-bb72-80c8befe01aa.html