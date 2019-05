Alberto Palmucci torna a parlare di Origini etrusche e Fanum Voltumnae in Etruria

Alberto Palmucci dopo tanto torna ospite nella “sua” Tarquinia, capitale storica dell’Etruria, in occasione de “Il Mese Degli Etruschi”.

Il noto professore, docente I.R.R.S.A.E. LIGURIA, da anni residente a Genova, terrà infatti a Giugno tre importanti conferenze nella cittadina dell’Alto Lazio, di cui due sulle origini degli Etruschi ed una sul Fanum Voltumnae. Le conferenze di Palmucci, che per specifico volere del relatore saranno aperte alla discussione ed alla dissertazione, si inseriranno in un ricco calendario incentrato sulla riscoperta della civiltà etrusca, di cui Tarquinia è custode.

Gli eventi percorreranno tutto il mese di giugno, con conferenze, presentazioni di libri, mostre, spettacoli, documentari, visite guidate, escursioni a cavallo, cene ed eventi di intrattenimento particolari. Le conferenze di Palmucci si terranno venerdì 7 giugno (Le Origini degli Etruschi – il ritorno), giovedì 13 giugno (Le Origini degli Etruschi – l’andata) e venerdì 21 giugno (il Fanum Voltumnae) presso la sala conferenze dell’Università Agraria di Tarquinia, in via Giuseppe Garibaldi, 17. Il programma completo de “Il mese degli Etruschi” sarà presto disponibile sulla pagina facebook ufficiale del format.