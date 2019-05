Stasera il World Top Model al Subway

Cresce l’attesa per il World Top Model, prestigioso concorso internazionale di moda e bellezza che si terrà domani sera, sabato 11 maggio, alle 21,30 presso la discoteca Subway di Viterbo. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina presso il Gran Caffè Schenardi, alla presenza degli organizzatori Antonella Polini, titolare dell’agenzia per modelle Background Academy, e Gian Paolo Piccini, event manager, oltre che del patron del concorso, Fiore Tondi, del beauty designer Raffaele Squillace, dell’assessore ai Grandi eventi del Comune di Viterbo, Marco De Carolis, e di Andrea De Simone, direttore di Confartigianato Imprese di Viterbo. In sala anche le imprese artigiane della moda e del beauty che parteciperanno alla serata, insieme alle 30 bellissime ragazze che animeranno il concorso.

Tra di loro, la tappa di Viterbo del World Top Model decreterà le fortunate che passeranno la selezione e accederanno direttamente alla finale italiana che si svolgerà a settembre nel Salento. La finale mondiale si terrà invece a Montecarlo. Bellissime e piene di energia, le trenta giovani aspiranti reginette si contenderanno il sogno della finalissima a colpi di sfilata in abiti d’alta moda.

Come ricordato dal patron Tondi, il concorso è alla sua 29sima edizione ed è un appuntamento imperdibile, tra i più importanti ed esclusivi del fashion business, che coinvolge 50 paesi di tutto il mondo. Una vetrina di grande lustro per le agenzie, per le modelle e anche per il mondo dell’impresa, soprattutto artigiana, legata all’industria della bellezza.