“Torno subito 2019”: la Società Tarquiniense d’Arte e Storia pubblica il bando

È stato pubblicato sul sito della Società Tarquiniense d’Arte e Storia il bando “Torno Subito 2019” volto a finanziare interamente percorsi di formazione e di sperimentazione di esperienze in ambito lavorativo mediante lo svolgimento in due fasi (una fuori dal Lazio e uno nel territorio regione).

Per la fase da svolgere nella Regione Lazio, la S.T.A.S. si è offerta come ente patrocinatore del Bando 2019, permettendo così a tutti coloro che fossero interessati di svolgere un tirocinio interamente finanziato dalla Comunità europea negli ambiti che da secoli contraddistinguono il sodalizio tarquiniese, ovvero le scienze storiche, archivistiche ed artistiche.

Il termine per partecipare al Bando 2019 è previsto per le ore 12.00 del 21 giugno, mentre la data di apertura per le candidature sarà il prossimo 6 maggio. Chi volesse ricevere notizie sulle modalità di partecipazione al concorso pubblico ed elaborare un progetto con il supporto scientifico della S.T.A.S. potrà contattare la segreteria della Società o passare direttamente presso la sede storica del sodalizio in Via delle Torri 29/33.