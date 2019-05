Una antologia di fumetti per Attilio Manca

Una antologia di fumetti dedicata ad Attilio Manca. E’ questo il progetto editoriale intitolato: ”Lo strano caso di Attilio Manca: il sogno spezzato di un medico geniale’‘ realizzato dalla regista Francesca La Mantia, docente al liceo scientifico Fermi di Milano e autrice di diversi lavori a sfondo storico.

Come riportato da ”Il Giorno” di Milano, a firmare la tavola numero uno è stato anche un grande nome del mondo del fumetto italiano: Emanuele Boccanfuso, uno dei disegnatori di Nathan Never, personaggio di Sergio Bonelli Editore.

Il resto dell’opera verrà portata avanti da disegnatori professionisti e studenti delle scuole grazie ad un concorso promosso dall’Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli Milano.

Il progetto editoriale, inizialmente aperto alle scuole di Milano, si aprirà anche agli istituti lombardi che, a partire dal prossimo anno scolastico, decideranno di partecipare. ”Intendiamo far conoscere alla scuole e ai giovani la vita di Attilio Manca – si legge nel progetto -. La vita, appunto, e non la morte, le modalità brutali, i processi, le ingiustizie, la sofferenza, i segreti di pezzi deviati dello Stato, la violenza della mafia, i tradimenti di quelli che considerava amici. Chi scrive pensa che raccontare per filo e per segno la vita di Attilio possa far giungere alla ovvia, ma non giuridicamente provata, certezza che la morte del dottor Manca non sia avvenuta per overdose e non sia stata tantomeno un suicidio”.