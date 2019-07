Alla Ceramica Flaminia il premio ”Industria Felix, il Lazio che compete”

La Ceramica Flaminia, una delle aziende leader del distretto industriale di Civita Castellananella produzione ceramica applicata al design dell’arredo bagno,si è aggiudicata la 2° edizione del prestigioso ‘Premio Industria Felix – Il Lazio che compete’, ideato da Michele Montemurro in collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli. Il premio rappresenta un importante riconoscimento delle capacità competitive d’impresa, intese come necessarie per favorire il benessere sociale e il progresso economico.

Alla Ceramica Flaminia è stata riconosciuta un’alta onorificenza di bilancio, in quanto considerata la miglior azienda per affidabilità finanziaria e crescita Cerved della provincia di Viterbo. Questo è l’eccezionale risultato emerso dalla ricerca sui bilanci 2017 delle pmi e grandi imprese del Lazio condotta da Industria Felix Magazine in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved.

Durante la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti alla realtà produttive laziali il ‘Premio Industria Felix- Il Lazio che compete’ è stato consegnato dagli organizzatori al dott. Augusto Ciarrocchi presidente della Ceramica Flaminia.