Lago di Bolsena, ”inquinati quattro punti su sei”

BOLSENA – Inquinamento, sul Lago di Bolsena quattro punti di campionamento su sei sono fuori dai limiti.

È quanto emerge dalla tappa nel Lazio di ”Goletta dei laghi”, la campagna di Legambiente che monitora la salute dei bacini lacustri e dei loro ecosistemi.

Ieri l’associazione ambientalista ha reso noti i risultati delle analisi microbiologiche effettuate nei giorni scorsi nella Tuscia.

Sul lago vulsino, i prelievi sono risultati ”inquinati” in tre punti su sei: a Bolsena, alla foce del fosso lungo viale Luigi Cadorna; a Grotte di Castro, in un canale in località Prati Renari e a San Lorenzo Nuovo, in località Oppietti, alla foce del Fosso Ponticello.

Va peggio a Gradoli dove risulta ”fortemente inquinata” la foce del Fosso Cannello, in località La Grata. Valori ”entro i limiti” invece a Marta, nei pressi della spiaggia in fondo a via Cava, e sul lungolago di Montefiascone, alla foce del torrente nelle vicinanze del parco giochi.

Sul lago di Vico le analisi effettuate nei due punti campionamento – Punta del lago e Scardenato – hanno dato esito negativo: i valori secondo gli esperti di Lega Ambiente sono ”entro i limiti”.