Vitorchiano partiti i lavori alla scuola dell’infanzia

Sono iniziati lo scorso giugno a Vitorchiano i lavori di messa in sicurezza e potenziamento della scuola dell’infanzia. Si tratta di interventi che interessano in particolare la parte “storica” dell’edificio situato in località Pallone, dopo quelli già eseguiti negli anni passati che hanno riguardato l’ampliamento e il miglioramento sismico.

Prevista la completa sostituzione dei pavimenti, delle porte interne, degli infissi esterni (in particolare di quelli installati oltre venti anni fa) e di una parte degli impianti. Inoltre, verrà completamente risistemata l’area esterna del grande parco di Via Gran Sasso, una parte del quale diventerà di pertinenza esclusiva dei bambini e sarà dotata di nuove aree gioco e di un piccolo anfiteatro. L’amministrazione comunale punta ovviamente a terminare i lavori entro l’estate per permettere il regolare avvio delle attività didattiche il prossimo settembre.

“Già alcuni mesi fa – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – avevamo annunciato la concessione di finanziamenti per circa 700mila euro, destinati a interventi di potenziamento, efficientamento e messa in sicurezza di tutti gli immobili scolastici di Vitorchiano. Quindi stiamo dando seguito a ciò che abbiamo detto. La Regione Lazio ci sta permettendo di fornire una risposta efficace sul tema dell’edilizia scolastica e di questo la ringraziamo. Subito dopo l’insediamento del giugno 2016, questa amministrazione ha presentato nuovi progetti e richieste di finanziamento che la Regione e il MIUR hanno accolto sia per il progetto di messa in sicurezza dell’immobile e la sistemazione delle aree esterne della scuola dell’infanzia, inclusa la sostituzione dei vecchi infissi e pavimenti, sia per il completo efficientamento energetico dell’edificio, sia per l’analisi di vulnerabilità e la progettazione per il successivo miglioramento sismico dell’immobile scolastico di Via Manzoni“.

“In questi tre anni – prosegue l’assessore – abbiamo anche portato avanti azioni più semplici ma molto utili a migliorare la fruibilità degli edifici scolastici. Mi riferisco, ad esempio, al ripristino del salone alla scuola dell’infanzia e di tutte le pensiline d’attesa dello scuolabus, alla tinteggiatura delle ringhiere e delle mura delle aree esterne delle scuole, al completamento della rampa di accesso al campo da gioco, allo svuotamento e all’ottimizzazione degli archivi e dei magazzini esistenti. A giorni partirà anche il rifacimento della pavimentazione dissestata in cemento lungo Via Manzoni, in particolare del secondo stralcio davanti l’ingresso della scuola elementare“.

“Colgo infine l’occasione – conclude Cruciani – per informare che è già allo studio un progetto anche per la sistemazione dell’area esterna della scuola primaria, per sostituire la ghiaia presente da decenni con altro materiale antishock e antiscivolo. Tanti tasselli, tutti utili per rendere, un passo dopo l’altro, più fruibili, confortevoli e sicure le scuole di Vitorchiano“.