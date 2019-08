Al via la settimana delle Corse a Vuoto di Ronciglione

È iniziata ufficialmente la settimana del Palio delle Corse a Vuoto di Ronciglione.

Dopo la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, che si è tenuta venerdì 2 agosto scorso, ieri sera è stata la volta del Gran Galà dello Sponsor, evento dedicato alle istituzioni locali e agli sponsor privati, che con il loro contributo, consentono lo svolgimento della corsa. Anche quest’anno la Banca Lazio Nord Credito Cooperativo, nata dalla fusione con la Banca di Viterbo, è lo sponsor ufficiale del Palio.

Una settimana densa di impegni per tutta la città di Ronciglione, che si è vestita a festa con i colori dei nove rioni che domenica 25 agosto si contenderanno il palio.

Mercoledì 21 agosto tutti i rioni si riuniranno nelle chiese di appartenenza per un momento di raccoglimento e comunione, in seguito si svolgerà nelle rispettive vie un’apericena, in attesa della cerimonia di investitura del lascino. I rioni si danno appuntamento davanti al Duomo di Ronciglione, con il Sindaco che dà loro il benvenuto, con sbandieratori e tamburini e con il Parroco che invocherà la benedizione sul popolo del rione e sul cavallo che parteciperà alla corsa. Ha poi inizio la cerimonia, nel corso della quale il Presidente di ciascun rione passa le consegne al suo Capitano il quale, a questo punto, procede all’investitura dei Lascini. Giunge,

poi, un momento molto importante, quello dell’estrazione a sorte per la composizione delle di qualifica la domenica. Quest’anno ciascun rione parteciperà con 2/3 cavalli alle batterie di prova, per poi scegliere i due cavalli che li rappresenteranno il giorno del Palio. In conclusione di serata si spalancheranno i portali del Duomo e uscirà l’ambito Palio.

Giovedì 22 agosto la Banda musicale “Alceo Cantiani” si esibirà nel consueto concerto in onore del patrono di Ronciglione, San Bartolomeo Apostolo, in Piazza Principe di Napoli (Piazza del Comune), alle ore 21,00 ingresso gratuito.

Venerdì 23 agosto la sera si svolgeranno le cene propiziatorie nelle zone di appartenenza dei rioni in attesa della corsa di domenica.

Sabato 24 agosto giorno di San Bartolomeo, è il giorno dell’attesa: alle ore 16,00 i rioni provano i loro cavalli, la composizione delle batterie dipenderà dal numero di cavalli presentati.

La sera, alle ore 21,30, la processione per onorare il Santo Patrono di Ronciglione e trasporto a spalla della macchina di San Bartolomeo da parte dei conduttori del Sodalizio di San Bartolomeo Apostolo, con partenza dal Duomo e percorso per le vie del centro.

Domenica 25 agosto alle ore 16,00 parte il corteo storico aperto dalla banda musicale, seguita dallo squadrone degli Ussari, sbandieratori, tamburini e figuranti dei rioni in costume. Il regolamento quest’anno prevede tre batterie di qualificazione, ciascuna con sei cavalli. I primi due classificati delle batterie parteciperanno alla finale; il terzo e il quarto classificato partecipano alla finale di consolazione. Alle ore 19,00 è prevista la partenza della finalissima, con la consegna del palio al rione vincitore e i festeggiamenti per le vie della città.