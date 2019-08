La finale di Miss Lazio sulla passerella dell’anfiteatro Lea Padovani

Ultimo atto per le finali laziali dell’80esimo concorso nazionale di Miss Italia. Sabato 24 agosto, dalle ore 22:00, presso l’anfiteatro comunale Lea Padovani, si assegnerà il titolo “Miss Lazio 2019”. Le ragazze sfileranno sulla passerella per aggiudicarsi il titolo più importante della regione. L’evento, diretto dal regista Mario Gori e presentato come sempre da Margherita Praticò, sarà preceduto venerdì 23 agosto (ore 22:00) da una selezione provinciale che incoronerà “Miss Montalto di Castro 2019” e qualificherà le prime sei classificate alla finale di Miss Lazio del giorno seguente. Sulla passerella verrà assegnato anche il titolo speciale di “Miss Etruria 2019” e “Miss Rocchetta bellezza Lazio 2019”.

Le ragazze che saranno incoronate da questi due titoli potranno accedere alle prefinali nazionali di Miss Italia che si terranno dal 26 al 29 agosto a Mestre. Sarà presente alla serata l’Alfiere della Repubblica Italiana Chiara Bordi, la ragazza di Tarquinia che lo scorso anno a Montalto di Castro si aggiudicò il titolo speciale di “Miss Etruria 2018” spalancandole le porte delle finali nazionali con un grande successo. Bordi verrà premiata dal sindaco Sergio Caci con il riconoscimento di “Montalto di Castro, città della bellezza Etrusca”.

Sulla passerella le ragazze indosseranno gli abiti di Loredana Dell’anno, stilista eccelsa di autentici capolavori che hanno come denominatore comune l’esclusività. Sabato 24 agosto verrà consegnata la fascia “Missa Lazio 2019”, che garantirà la finale televisiva nazionale il 6 settembre a Jesolo su Rai Uno. Nella serata verranno inoltre assegnate le fasce “Miss Eleganza Lazio” e “Miss Riviera Tirrenica 2019”, che porteranno le due ragazze alle prefinali di Miss Italia a Mestre.

La sfilata pret a couture porterà la firma degli abiti di Love to Love by Gai Mattiolo: un brand di successo sempre molto attento ai dettagli, come ad esempio per la ricerca spasmodica di bottoni che diventano un elemento chiave del suo stile. Special Guest e presidente di giuria Miss Italia 2015 Alice Sabatini. L’evento è patrocinato dal Comune di Montalto di Castro e curato dalla Delta Events, agenzia esclusivista del concorso Miss Italia nel Lazio.

Venerdì 23 agosto, alle ore 11:00, presso la sala consiliare del Comune di Montalto di Castro, si terrà la conferenza stampa durante la quale verranno presentate le ragazze che parteciperanno alle due serate.