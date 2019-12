Distintivo d’argento allo Sci Club Viterbo

La commissione benemerenze della Federazione Italiana Sport Invernali a insignito LO SCI CLUB VITERBO del distintivo d’argento al merito, un ambito riconoscimento rilasciato dal Presidente Nazionale Flavio Roda che premia il costante impegno che la società riversa da oltre 20 anni nel settore dello sci alpino con notevoli risultati nell’organizzazione di gare, con atleti campioni regionali, corsi di scie e nel settore ludico ricreativo. Durante il pranzo sociale sono stati premiati il Campione Regionale C.L.S. in Slalom, Slalom gigante e Super G Francesco Dimitri oltre che Vincitore Del Trofeo G. Mechelli nella cat Master a2, e i campioni regionali di supergigante di Categoria Federico Croci e Romolo Parenti oltre che gli atleti che hanno conseguito il punteggio Fisi tra cui Gianluca Bacheca, Sandro, Ercoli e Pierfrancesco Paci, e Pina Caporossi e i piccoli Passamonti Sara, Navarro Diego, e Tommaso Proietti per i brillanti piazzamenti al Pinocchio regionale sugli sci e a Lorenzo Proietti per i corsi di sci. Inoltre soni stati premiati i soci benemeriti Luciano Zei, Roberto Gentili, Luca Cipriani, Massimo Mancinelli, Giuseppe Allegrozzi, Massimo Minelli, Giampaolo Minelli, l’unico portacolori Fondista di tecnica classica Fabio Pucci e il super-segretario 5×1000 del club Clemente Ceccaroni. Un premio speciale è andato a Flavia Miralli 19 anni Viterbese campione Regionale Giovani, che ha rinnovato con lo Sci Club Viterbo dopo trascorsi tra i piu forti sci club d’italia e ch si accinge a diventare a Marzo 2020 la prima donna viterbese maestra di sci avendo superato brillantemente le selezioni della regione Abruzzo. Festeggiato da tutti i soci il Presidente Zucchi Stefano insignito del distintivo d’oro al merito FISI onorificenza mai assegnata in provincia di Viterbo e che premia il suo costante impegno da oltre venti anni per lo sci alpino a Viterbo. Per la stagione corrente sono previsti corsi di sci per bambini fino 14 anni con il maestro di sci viterbese e allenatore Federale Croci, una gara sociale che si svolgerà sul Monte Amiata nell’ambito della TUSCIADI e per concludere l’organizzazione di una gara interregionale riservata dalla categoria Giovani/senior e Master che si svolgerà sulle nevi di Campo Imperatore il prossimo 4 aprile 2020 denominata “ 2° Trofeo Saggini Costruzioni Viterbo” con la partecipazione dei più forti sciatori del centro sud.