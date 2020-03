Viterbese, il tour continua

La Viterbese continua il suo tour. Dalla Puglia passa alla Calabria per affrontare il Rende. La vittoria sul Bisceglie ha riportato il buonumore e i chiarimenti da parte di Marco Arturo Romano che, dopo i ritrovati tre punti, ha rilasciato un post su facebook: ”Vado controcorrente…Sono dispiaciuto della reazione dopo la sconfitta di domenica contro il Potenza! Per la prima volta ho subito critiche… non contestazioni…ma ho notato che qualcuno si è schierato contro. Mi chiedo contro che cosa? Qualcuno ha ipotizzato la D, qualcuno è stato indifferente agli investimenti fatti per rendere più bello il Rocchi. Credo di aver fatto tanto e comunque scusatemi vado avanti con entusiasmo!! Grazie e scusatemi”.

Un’esternazione che ha richiamato all’ordine i tifosi che, da quest’estate, sono rimasti sempre al suo fianco. Messaggi di affetto che hanno azzerato ogni critica ricevuta.

I calabresi sono al penultimo posto della classifica: hanno fatto meglio solamente del Rieti. Solo tre le vittorie conquistate in questo campionato e 17 i punti accumulati per una stagione che sembra quasi compromessa. E’ una delle tre gare fondamentali per la Viterbese che nel prossimo turno se la vedrà con il fanalino di coda.

I gialloblu sono tornati tra i primi dieci della classe anche se per un solo punto. Non ne mancano molti per raggiungere la salvezza matematica: primo obiettivo dichiarato dalla società a luglio. Per la partita di oggi torna disponibile Tounkara dopo la squalifica scontata contro il Bisceglie. Ci sarà anche De Falco che è partito con il resto del gruppo fatta eccezione per Palermo.