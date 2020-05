Continua il lavoro per Civita di Bagnoregio patrimonio Unesco

ontinua il lavoro affinché Civita di Bagnoregio venga inserita nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco.

Con questo obiettivo la giunta della Regione Lazio ha approvato lo schema di un protocollo d’intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Provincia di Viterbo il Comune di Bagnoregio e Casa Civita, società partecipata pubblica dello stesso Comune. L’ obiettivo è quello di costituire un coordinamento per la redazione, l’attuazione, l’aggiornamento e il monitoraggio del piano di gestione per il sito ”Il paesaggio culturale di Civita di Bagnoregio” e ”di incrementare la collaborazione ai fini della tutela e della valorizzazione del territorio interessato, attraverso la promozione del patrimonio archeologico, storico-artistico, architettonico e paesaggistico, nonché del patrimonio culturale immateriale e del patrimonio naturale”.

Si tratta di una tappa fondamentale, perché, come ricorda la Regione, ”uno dei requisiti fondamentali per l’inserimento dei siti nella lista del patrimonio mondiale Unesco è che gli stessi siano dotati di adeguati piani di gestione” e che tali piani ”siano costantemente monitorati e aggiornati”.

La Regione manifestò il proprio sostegno alla candidatura di Civita di Bagnoregio come sito Unesco l’8 marzo del 2016. Un anno dopo Regione e Comune siglarono per questo un protocollo di intesa. La bozza di dossier di candidatura è stata trasmessa il 19 settembre dal Ministero per i Beni e le Attività culturali alla Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni Unite ai fini della verifica di completezza e il piano di gestione è in fase di redazione.

”Il piano di gestione – spiega la Regione – potrà orientare le scelte della pianificazione urbanistica e socio-economica attraverso la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione delle risorse di carattere storico, culturale e ambientale, tenendo conto dei principi di sviluppo sostenibile, nell’indirizzo della tutela attiva e della conservazione e valorizzazione compatibile”-

I soggetti firmatari dell’intesa individuano infine il Comune di Bagnoregio quale soggetto referente del sito candidato Unesco ”Il paesaggio culturale di Civita di Bagnoregio” presso il Ministero per i Beni, le Attività culturali e per il Turismo.