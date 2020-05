1,5 milioni di euro per aiutare i comuni lacuali a sostenere il turismo balneare sui laghi. Questa la cifra che è stata stanziata con la proposta di delibera numero 7597 approvata venerdì 15 maggio dalla Giunta regionale, su presentazione dell’assessore Mauro Alessandri, per sostenere i comuni lacuali ad affrontare le spese straordinarie necessarie a garantire l’accesso ai laghi, nel rispetto delle disposizioni stabilite per l’emergenza coronavirus.

‘La Regione Lazio non si è dimenticata dei comuni lacuali – afferma il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi -. I laghi, come il mare, rappresentano una risorsa ambientale ed economica molto importante, se non vitale. Ringrazio l’assessore Alessandri ed esprimo soddisfazione per il lavoro svolto dall’amministrazione Zingaretti. Sta infatti mettendo in campo interventi straordinari per affrontare un’emergenza straordinaria, che purtroppo ha colpito tutti i settori, tra cui anche il turismo’. La ripartizione dei fondi avverrà con una successiva delibera e prevede che il 30% del contributo sia in base alla popolazione residente nei singoli comuni, come rilevato dall’ultimo censimento Istat disponibile; e il 70% sia in proporzione all’estensione lineare complessiva degli arenili destinati alla balneazione nel 2019, di ciascun comune.