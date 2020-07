C’e’ Diego Foresti tra gli acquirenti del Siena

Sono tante le voci che vorrebbero l’ex direttore generale della Viterbese, Diego Foresti, rappresentante di una cordata che sta per rilevare il Siena. I bianconeri sono in trattativa per la cessione già da qualche settimana. E in molti hanno da subito ipotizzato la presenza di Piero Camilli, ex Patron gialloblu, tra i papabili acquirenti.

Nelle ultime ore, dalla Toscana, sono state diffuse voci piuttosto convincenti riguardo la presenza del dirigente bergamasco. E di un’imminente ufficializzazione della vendita con precedente pagamento degli stipendi. Foresti andrebbe a ricoprire, proprio come nella Tuscia, il ruolo di direttore generale e al momento rimangono riservati gli altri nomi presenti. Proprio nelle scorse ore si sarebbe tenuta una riunione con l’attuale presidenza del Siena e si attende l’ufficialità della vendita che sarebbe dovuta arrivare ieri.