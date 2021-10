Il gruppo Fischer: un’attività in continua evoluzione

Chi non ha idea di cosa sia la realtà di Fischer , non conosce le persone che da oltre 50 anni fiancheggiano rivenditori, installatori e progettisti di ogni tipo che si approcciano al mondo del fai da te e non solo. All’interno della realtà italiana, il gruppo ha iniziato la propria attività a Padova, nel 1963. Per mezzo di un percorso in continua crescita, fischer Italia riesce a quantificare più di 300 dipendenti, i quali si impegnano ogni giorno a fornire, supportare e dare consulenza ad oltre 6.000 clienti. Fra rivendite, specializzare, grande distribuzione e industrie di ogni genere. Quotidianamente l’azienda riesce a produrre e a commercializzare migliaia di tasselli. All’interno dell’headquarte di Padova vi sono infatti produzioni con stampaggio in plastica, attività di assemblaggio e confezionamento, uffici dedicati alla ricerca e allo sviluppo, un laboratorio dentro cui fare dei test, uffici dedicati alle vendite e al marketing e un’area per specializzare il personale, chiamato Fischer Academy. La realtà Fisher rappresenta un vero punto di riferimento per i progettisti, per le imprese e per gli installatori italiani, nel mondo dell’edilizia civile e industriale, garantendo prodotti di valore e di alta specializzazione, sicuri e certificati in base alle normative europee e a americane.

La gamma proposta e le collaborazioni

I prodotti che la famiglia Fischer propone, è una gamma completa di fissaggi in nylon, fissaggi meccanici e ancoranti chimici, legati ad altre prestazioni per la messa in sicurezza in zona sismica. In oltre produce fissaggi per applicazioni strutturali direttamente sul legno, fissaggi per idrotermozanitaria, linea vita, fissaggi per isolamente e sistemi per impiantistica e aeraulica. Chi si muove all’interno dell’edilizia, conosce l’importanza degli involucri e dei sistemi fotovoltaici su coperture, tetti piani e facciate.

L’azienda siede all’interno del consiglio direttivo del gruppo di ingegneria sismica italiana e, per di più, collabora con l’università di Padova, partecipando a progetti di ricerca con le più significative università italiane, enti ed istituti.

Il gruppo Italia

Le origini dell’azienda risalgono al 1948, anno in cui una piccola officina della foresta nera in Germania ha deciso di battezzarsi come gruppo Fischer. Questo gruppo opera a livello mondiale come leader nel settore dei sistemi di fissaggio. Oggi il gruppo è un’azienda a gestione familiare che, da più di 30 anni, viene rappresentata dal Professor Klaus Fischer, a capo dell’intera impresa. Nel mondo i dipendenti sono più di 5200, le consociate previste sono 50 distribuite in 38 paesi in tutta Europa, In Cina e nel continente americano. Con più di 14.000 prodotti, nel rispetto e nell’osservanza delle attuali normative europee ed internazionali, l’azienda rappresenta il principale punto di riferimento per tutti gli installatori e progettisti nell’edilizia civile e industriale. I valori che Fischer si porta dietro tendono alla massima efficienza produttiva, logistica, distributiva, marketing e alla riduzione degli sprechi, per una produzione di valore verso i propri clienti per mezzo dei prodotti. Scegliere un marchio accreditato per i propri attrezzi e tasselli, indica fiducia verso un ambiente produttivo che sa quello che produce e che mette amore verso i propri clienti. Scegliere Fischer significa scegliere l’esperienza di ogni giorno.