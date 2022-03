Assicurazione moto: cosa fare in caso di furto

Moto e scooter, forse per la loro maggior manovrabilità rispetto alle quattro ruote, sono maggiormente soggette ai furti, soprattutto se lasciate incustodite per periodi piuttosto lunghi. Benché non diffusissimo è ancora in auge l’uso di lasciare ferme in un parcheggio pubblico, magari coperte da un telo, una moto o un ciclomotore, in attesa di poterle usare col ritorno della bella stagione. Chi invece può permettersi un garage o un parcheggio privato, solitamente ricovera le due ruote e sospende l’assicurazione per il periodo di tempo reputato utile.

In caso di furto la prima cosa da fare, il più rapidamente possibile, è la denuncia alle Forze dell’Ordine, dopo essersi accertati che il mezzo non sia stato invece rimosso per una qualche tipo di infrazione al Codice della strada. il fenomeno del furto delle due ruote è piuttosto esteso e secondo una delle ultime rilevazioni, nel 2020, degli oltre 25.000 veicoli rubati, l’80% di questi si concentra nelle regioni Campania, Lazio, Sicilia, Lombardia, Toscana e Puglia. Il poco invidiabile podio, sempre nel 2020, era composto, nell’ordine, dall’Honda SH, dal Liberty e dalla Vespa.

Dopo la denuncia occorre recarsi anche al PRA per segnalare la perdita di possesso del mezzo e, soprattutto, avvisare l’assicurazione del furto subìto, entro 3 giorni dall’evento. Se si è provveduto ad attivare la garanzia accessoria contro furto e incendio, solitamente entro un limitato periodo di tempo, mediamente 30 giorni, la compagnia assicurativa provvederà a risarcire il danno. Si tenga conto che, fatto salvo un modello nuovo o comunque immatricolato da non oltre 6 mesi, il risarcimento non coprirà mai totalmente il valore originario del mezzo rubato, la garanzia accessoria potrebbe essere inoltre gravata da una franchigia. In mancanza della copertura furto e incendio l’assicurato potrà comunque vedersi restituita la parte del premio non goduta. Se la moto dovesse venire ritrovata, l’assicurato deve dare comunicazione al PRA entro 40 giorni, restituire l’eventuale risarcimento alla compagnia assicurativa e attivare una nuova polizza.

