Chiusura Campagna elettorale di Fratelli d’Italia a Viterbo

Direttore

Viterbo,23.0.22 – Nei locali del Bagaglino nell’area del Centro Commerciale Murialdo, Mauro Rotelli in corsa per l’elezione alla Camera nell’Uninominale Lazio 1, ha radunato iscritti e simpatizzanti per un ultimo appello e per distribuire materiale elettorale di diffondere.

Ha precisato che l’elezione del 25 settembre è storica per il partito di Giorgia Meloni, l’unico, che non solo vede una falcidia di parlamentari per effetto della riforma della composizione del parlamento, ma addirittura doppia i precedenti. Una ghiotta circostanza per il centro-destra avere eletti candidati della Tuscia, quindi “local”,gli unici in grado conoscere le problematiche del territorio.

Dopo aver offerto un prelibato rinfresco Mauro Rotelli ha salutato i suoi fedeli fans