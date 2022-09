Verso il Voto: intervista all’on.Mauro Rotelli (FdI)

Viterbo, 13.9.22 –

L’on Rotelli, nonostante gli impegni in Parlamento e della Campagna elettorale ci ha rilasciato un’intervista.

DIRETTORE: On. Rotelli, lei deputato uscente vanta il record di presenze in Parlamento, è stato eletto a Viterbo ed ora i suoi concittadini potranno confermarlo. Sente il peso della responsabilità essere nella intenzione nella lista che ha la maggioranza nelle intenzioni di voto degli italiani ?

ON. ROTELLI: La mia responsabilità nei confronti di coloro che mi avevano votato nel 2018 quando il Partito di Fratelli d’Italia aveva ottenuto un risultato elettorale ben lontano da quelli che si prospettano oggi, l’ ho dimostrata nei fatti rappresentando i cittadini elettori con la diuturna presenza nelle aule di Montecitorio. Nella qualità di componente della Commissione Trasporti, sia pur nella minoranza, ho ottenuto risultati per la Tuscia: Fermata Frecciarossa ad Orte, sblocco lavori della Superstrada e, da ultimo, l’inserimento dell’aeroporto di Viterbo nei piani dell’ENAC.

Desidero osservare che la presenza assidua del parlamentare ai lavori di Aula e Commissioni non è soltanto per dare maggiori voti, ma sopratutto, proprio con la presenza fisica, presentare mozioni ed emendamenti e partecipare alla discussione. I cittadini che vorranno confermare la fiducia in me sappiano che saranno rappresentati in parlamento ogni giorno.

DIRETTORE: come pensa coordinarsi con gli eletti del centro-destra nei collegi del Lazio ?

ON.ROTELLI: Nella Tuscia la legislatura che si chiude non ha avuto eletti alla Camera oltre me, gli altri stavano al Senato.

Con la nuova. che si apre dopo il 25 settembre, certamente altri ci saranno, in particolare nativi ed operanti in Provincia di Viterbo. Lavorare insieme per proporre quanto sia necessario per lo sviluppo del nostro territorio sarà un imprendiscibile impegno che prendo, certo del consenso dei futuri colleghi.

DIRETTORE: Come Lei ed il Partito Fratelli d’Italia si porrà nei confronti della minoranza ?

ON. ROTELLI: Noi di Fratelli d’Italia, unica forza all’opposizione della legislatura diretta due volte dallo stesso premier, abbiamo collaborato nelle votazioni in ogni dove l’interesse dei cittadini italiani era preminente. Non ci ha interessato per nulla votare proposte venute di una maggioranza per lo più spostata sinistra. Sappiano i leader della prossima minoranza che noi non renderemo loro “pan per focaccia” alle loro proposte quando le nostre sono state da loro bocciate, ma. al contrario, saranno prese ed accettate solo se saranno per il bene del popolo italiano.Ogni inciucio comunque sempre escluso

DIRETTORE: Ambiente, Turismo e Sport nell’alto Lazio. Compatibilità con le fonti energetiche rinnovabili e valorizzazione del turismo che ponga Viterbo all’attenzione nazionale, è nelle sue intenzioni ?

ON. ROTELLI: Certamente ! Il programma del Partito elenca le priorità generali delle problematiche nazionali in tema di ambiente. Fratelli d’Italia rifiuta l’etichetta ideologica della sinistra che preferisce la tutela dell’ambiente alle esigenze dell’umanità. Mentre da parte loro si vuole che l’uomo guardi la natura come si stesse fuori da un acquario, quindi esclusi, la nostra tesi, invece, è che l’uomo sia parte della natura e con essa deve convivere utilizzandola per i suoi fini. Tale modo di ragionare porta a considerare che l’uso del territorio agricolo per impianti fotovoltaici, non sia foriero di irreversibile stop all’attività agricola, come la posa di impianti eolici, soprattutto se off shore (in mare), non sia deturpazione dell’ambiente, ma mezzi di produzione energia indispensabile per le attività umane. Cauto il discorso sulla ricerca del geotermico e dei minerali necessari per la produzione delle moderne batterie auto, in quanto non sempre i proponenti appaiono affidabili. La competenza del turismo appartiene alle Regioni, che appunto sono molte e molti i loro piani. Fatta salva la loro competenza prevista un Costituzione, la realizzazione di un Ente nazionale che però coordini e fissi regole non potrà essere più dilazionata.

Un mio impegno per Viterbo, la sua Provincia e l’intera Tuscia sarà quello di ottenere la massima visibilità nazionale facendo richiesta che nel suo territorio si abbiano a tenere importanti eventi di ogni natura.

Per lo Sport esiste un ente nazionale che lo regge, serve qualcosa di nuovo solo farlo funzionare a livello locale dove in alcuni territori della nazione, non è tanto presente.

DIRETTORE: Auguri per Lei, per la lista di Fratelli d’Italia e per il Centro-destra di buon esito elettorale il 25 prossimo.