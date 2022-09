“ViterboPost” riparte con Santa Rosa

La storica testata viterbese proporrà temi politici, sociali, culturali e sportivi

di Andrea Stefano Marini Balestra

L’editore Studionews24 (famiglia D’Ascanio) nella sua galassia editoriale, da oltre un decennio pubblica “ViterboPost” un giornale online ideato e creato da Arnaldo Sassi, storico giornalista de “Il Messaggero”. Oggi, come riparte il Trasporto della Macchina di Santa Rosa, riparte anche questa storica testata.

L’incarico di rinnovare questa ormai classica testata è adesso stato assegnato a me, che appunto da oggi ne sono Direttore Responsabile.

Nella tradizione editoriale di un notiziario locale, e non solo, “ViterboPost” proseguirà il suo cammino sempre apprezzato dai lettori per la simpatia dei temi narrati, però, da oggi, la redazione sarà più attenta a parlare di temi politici, sociali, culturali e sportivi ponendosi come magazine, cioè un giornale da sfogliare ed anche da meditare.

Meno cronaca, quindi, ma più contenuti ed approfondimenti su quanto accade nel territorio della Tuscia, che non è solo la provincia di Viterbo, ma tutto il nord del Lazio che comprende quella di Roma, che, non a caso, si chiama “Tuscia romana” il territorio da La Storta in su.

“ViterboPost” si apre quindi a descrivere i fatti che riguardano oltre il capoluogo e la sua provincia anche la suddetta “Tuscia Romana” (Bracciano, Cerveteri, Santa Marinella, Civitavecchia) con incursioni anche nella bassa Toscana per i medesimi interessi turistici e culturali con il confinante territorio grossetano e senese.

Al posto di insistere nella cronaca “nera” che pure morbosamente attrae i lettori, sarà ampliata quella “bianca”, cioè la presentazione e narrazione di eventi quali feste, iniziative, anniversari che i lettori, nonchè Comuni con le loro pro-loco e clubs service, associazioni di categoria vorranno far conoscere per essere pubblicati. Ben vengano notizie di pubblicazione di libri che riguardano autori del territorio e descrizione di esso, nonchè dei significativi personaggi del passato.

Curiosità locali e tradizioni saranno presenti nelle nostre pagine, come notizia per i giovani di oggi di quanto fu nei tempi passati. Non è un amarcord piagnone dei tempi migliori che tutti gli anziani amano ricordare, ma l’intenzione di far conoscere il meglio del passato che poi, nella cultura di ognuno di noi è comunque inconsapevolmente presente; pertanto, va tramandato ed innestato nella società di oggi.

Parleremo di sport. Non solo di classifiche, ma di politica sportiva, proprio quella che spesso manca anche in fogli di grande tradizione sportiva. Lo sport è un fenomeno di massa ed il diritto ad esso presto avrà rilevanza costituzionale.

Altrettanto il turismo, il nostro petrolio, (anzi oggi il gas metano) che muove il PIL nazionale e locale in modo sensibile troverà letture.

Non mancheranno commenti politici. Di “buono” e di “cattivo” ce ne sarà per tutti. E’ una regola di par condicio che non posso dimenticare.

I lettori di “ViterboPost” dovranno trovarsi in ogni ambito della società, prescindendo dal loro credo politico e religioso e condizione sociale.

Speriamo di offrire un’informazione sana, libera, senza preconcetti e soprattutto senza padroni.

Tutti, nell’affrontare la direzione di un giornale promettono questo, ma non tutti ci riescono. La mia sfida: riuscirci.