Strigliata alla Giunta Frontini, dopo 100 giorni, ancora nulla.

di Andrea Stefano Marini Balestra

Viterbo 5.10.22- Sono passati i “classici cento giorni” dalla elezione della sindaco Frontini e della sua rivoluzionaria Giunta, ma ad oggi ancora nulla delle reboanti promesse presentate in campagna elettorale.

Certamente una quantità di viterbesi ha votato il “nuovo” della Frontini turandosi il naso piuttosto che vedere l’ipotesi certamente fallimentare di un giunta di sinistra, però Chiara, non fare la fine del M5stelle, che raccoglie voti con promesse che poi sistematicamente disattende.

A Viterbo, nella siccitosa estate ed in questo frizzante primo autunno, nulla si è visto, anzi, si sono verificati fatti, vedasi Trasporto Macchina di Santa Rosa, che forse, primizia nella sua storia, è stata occasione di polemiche.

Per il resto. siamo in alto mare per le iniziative dell'”inverno viterbese”, cioè degli eventi natalizi, nella programmazione di eventi teatrali, sportivi e culturali in genere che sono solo organizzati da associazioni su cui il Comune si limita a mettere il suo logo, ma non oltre offrire una sala per la presentazione alla stampa. Troppo poco.

Bolle in pentola la questione nuovo aeroporto del Lazio. L’ENAC- Ente Nazionale Aviazione civile – in suo rapporto inviato al Ministero relega lo scalo di Viterbo ad un aeroporticchio, quando in passato era stato scelto come preferito. Non so se in Comune ci sia accorti del pericolo mortale che Viterbo non possa avere un Aeroporto civile e che a Viterbo venga catapultata da Frosinone la scuola elicotteri. Un’ altro sito militare. NO !

Giorni fa approvato il bilancio consolidato con l’astensione delle “destre”, il 22 è in calendario un consiglio straordinario sul tema deposito delle scorie nucleari.

Ma nel frattempo, forza, avanti con il lavoro utile per la Città di Viterbo.

Chiara, se non mantieni le promesse, sono guai.