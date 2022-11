Donatella Baglivo, oggi regista, ma da sempre “moviolista”

Donatella Baglivo

Viterbo, 12.11.22

Nella produzione cinematografica gli addetti alla realizzazione di un film sono molti, non solo il regista ed il direttore di produzione che siedono sulla classica poltroncina di stoffa davanti alla macchina da presa (oggi davanti ai monitor), ma una turba di macchinisti, fonici, attrezzisti, tra loro, anche il moviolista che poi cuce ed adatta le scene girate per costruire il film che si vedrà in sala.

Donatella Baglivo che nel nostro territorio ha presenza per il suo Museo del cinema a Montalto di Castro, è presente dall’età di 19 anni nel cinema.

Ha svolto l’attività di moviolista nelle più importanti produzioni della Hollywood de noantri: Cinecittà, Oggi, come regista, dirige importanti sceneggiati.

Ha raccolto in suo libro. “Accade in moviola” (Protos edizioni) le sue memorie che affondano le sue esperienze da oltre mezzo secolo fa L’evento si terrà a Roma nella Casa del Cinema a Roma, lunedi prossimo 14 novembre alle h. 18.Interverrano personalità del mondo dello spettacolo e della poesia. Relaziona Elio Pecora, modera Vittoria Milano, legge Rodolfo Vitto.

Aggiungiamo il comunicato stampa dell’editore:

COMUNICATO STAMPA

ACCADDE IN MOVIOLA di Donatella Baglivo

Ossessione cinematografica o romanzo spirituale? Ovvero il cinema raccontato dal cinema

Roma, novembre 2022 – A 90 anni dalla nascita di uno dei più grandi registi russi dissidenti, Andrey Tarkovsky, la regista Donatella Baglivo ha voluto omaggiare il suo maestro con il libro “Accadde in Moviola”(edito da Protos Edizioni Roma), un’opera filmica, ricca di testimonianze, interviste e documenti inediti. Il volume contiene delle vere e proprie lezioni di regia, riflessioni sul cinema, dialoghi e interviste con l’intero panorama culturale di quegli anni, da Fellini ad Angelopoulos, da Tonino Guerra a Franco Zeffirelli. L’autrice alterna la sua storia a quella del suo maestro, creando due racconti paralleli che li vedranno incontrarsi a Roma, lei una giovanissima regista, lui un regista già affermato. Un libro che è una guida indispensabile per chi vuole addentrarsi, da neofita e non solo, nel mondo del montaggio e della regia cinematografica.

Donatella Baglivo nasce a Santa Maria di Leuca in Puglia. A 15 anni si diploma come disegnatrice di moda, a 18 firma come montatrice il suo primo lungometraggio, a 19 apre il Ciak Studio, diventando la più giovane imprenditrice cinematografica italiana. Regista, produttrice, esperta di montaggio, lavora per la Rai e per imprenditori privati, montando documentari, inchieste, pubblicità, trailer di film e sceneggiati. Negli anni ottanta conosce Andrey Takovsky con cui collabora e che diventerà il suo maestro e guida spirituale. Gira tre film dedicati al regista russo, gli unici esistenti al mondo sulla sua vita, scomparso a Parigi nel 1986. Dopo svariate produzioni cinematografiche e televisive, nel 2012 apre il proprio archivio con l’intento di pubblicare il cofanetto dal titolo “Trittico Tarkovskiano”, che include i film “Il cinema è un mosaico fatto di tempo”, “Un poeta nel cinema” e “Andrey tarkovsky in Nostalghia”. In occasione dei 50 anni di carriera, decide di scrivere il libro “Accadde in Moviola”, un’opera di circa 500 pagine, con mille immagini e documenti inediti. Per tutte le sue opere, ha ricevuto almeno un centinaio di riconoscimenti in diverse parti del mondo, Italia compresa. Il suo premio più illustre ad oggi è l’Honoris Causa.

La presentazione avverrà presso la sala Volonté della Casa del Cinema a Roma in largo Marcello Mastroianni, 1, alle ore 18.

Protos Edizioni è una giovane casa editrice nata tra le vie dello storico quartiere romano di Rione Monti, all’interno di una testata giornalistica che da anni forma esperti della carta stampata e fondata da giovani donne che nutrono per la scrittura una vera e propria passione e che ritengono che il talento vada coltivato, aiutato a emergere ma soprattutto condiviso. Protos Edizioni nasce con l’intento di trasmettere l’importanza e la forza della scrittura e l’ambizione di aiutare nella crescita chi vi si avvicina.

