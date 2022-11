Per l’aeroporto di Viterbo uno squillo di tromba dalla Lega.

di Andrea Stefano Marini Balestra

Viterbo,18.11.22 –

Nel silenzio assordante della cittadinanza viterbese, delle sue componenti economiche e politiche, una voce si è levata sull’argomento.<“Aeroporto di Viterbo” come indicato nel Piano Nazionale Aeroporti dell’ENAC, per cui il termine di porre Osservazioni degli enti interessati. scade il prossimo lunedi 21.

E’ quella del Consigliere comunale di opposizione Andrea Micci della Lega.

In un’intervista curata da un confratello giornale online cittadino ha sottolineato l’importanza per la città di Viterbo e della Tuscia poter disporre di uno scalo aereo civile in grado promuovere il turismo di un certo livello cosi come da tutti auspicato.

Micci si augura di ottenere un aeroporto civile aperto alla aviazione generale in grado supportare gli arrivi a Viterbo, sempre difficili via terra. da un auspicato turismo “lento” nel senso durata permanenza sul territorio, però “veloce” per giungervi.

Una sola voce nel deserto viene dall’Opposizione

Il Sindaco Frontini chiamata al telefono non risponde, le chat non le legge, quindi dimostra incomunicabilità con il suo ufficio che, proprio il contrario di quanto detto in campagna elettorale: rapporti semplici con il Comune, con la sua Giunta ed i Consiglieri.

Gli altri, tacciono, non prendono neppure posizione contraria che potrebbe accendere un dibattito per dare comunque importanza per una qualsiasi soluzione del problema.

Non possiamo credere che qualcuno dello staff del sindaco non abbia letto le nostre note ed altrettanto quelle di alti media per comunque assumere una posizione, favorevole o contraria, ma comunque andare a prenderla.

Il 21 prossimo. le Osservazioni curate da tecnici del ramo presenti nel Comitato creatosi all’indomani della pubblicazione del Piano ENAC che prevede per Viterbo una posizione ancillare rispetto il sistema aeroportuale del Lazio, saranno presentate.

La firma di qualche amministratore provinciale di sarà, ma grave sarà la mancanza del capo della Amministrazione comunale di Viterbo.