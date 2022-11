Viterbo, “Capitale europea della cultura 2033”: forse che si, forse che no.

di Andrea Stefano Marini Balestra

Viterbo,1.11.22- Il sindaco Chiara Frontini ringalluzzita dal successo mediatico nazionale che sta ricevendo la mostra sui disegni di Michelangelo aperta domenica scorsa con durata sino ampiamente dopo le festività natalizie e di fine anno, ha lanciato l’ennesima proposta di richiedere per Viterbo la nomina di Capitale europea della Cultura nel 2033.

L’idea non è nuova, perchè lanciata dal Giulio Marini nel 2020, poi la pandemia non consentì approfondire la proposta.

Invece, per l’attuale opposizione rappresentata dal dem Alvaro Ricci, si ritiene la proposta irrealizzabile sia, perchè dapprima la “nomination” deve essere proposta dal governo statale entro il 2027. poi perchè le infrastrutture viterbesi non potranno essere adeguate come previsto dal “disciplinare” europeo per realizzare una nomina di tal importanza. Sempre, prosegue, Ricci: “prima di far diventare Viterbo Capitale della cultura, la si faccia prima diventare quella della provincia. Con umiltà va sviluppato un patrimonio culturale che pure è enorme, evitiamo di avere gli scarsi risultati già avuti in precedenza come capitale italiana, figuriamoci europea. Finché i tempi non sono maturi non esponiamoci». Poi precisa: «Non che Viterbo non meriti, ma c’è ancora tanto da lavorare». Ovvero? «La città – spiega ancora – ha il centro storico ancora aperto al traffico, è caotica, il museo è nelle condizioni in cui lo abbiamo lasciato nel 2018, per non parlare di tribunale, Castel d’Asso, Norchia, Ferento. L’Unione è da completare e se non fosse stato per la Regione Lazio, che ha messo i fondi, non so neanche se il palazzo dei Papi, il nostro simbolo, starebbe ancora in piedi». Tirando le somme, «sono queste le basi della candidatura? Qualche perplessità ce l’ho. Rischiamo di fare la fine dell’Eurovision, lavoriamo e magari riparliamone tra qualche anno».

Infatti, lo stesso Stato aveva bocciato già Viterbo come Capitale italiana, per cui la strada, a parte l’ottimismo del sindaco Frontini è in salita ed irta di ostacoli.

Comunque, come si dice: Chi vivrà,vedrà.