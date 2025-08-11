Ma non è possibile continuare a morire cosi ! Incidenti stradali per scarsa manutenzione di strade, ma non solo.

I coniugi Montanaro

di Andrea Stefano Marini Balestra

Viterbo,11.8.25

Le considerazioni partono dalla tragica notizia dell fine dei coniugi Montanaro di Vignanello, ennesimi caduti nella guerra della circolazione stradale. Una battaglia giornaliera senza fine.

Analizzare il come e perchè nella nostra Provincia non manchi giorno in cui la cronaca non riporti notizie di sciagure che avvengono sulle strade, siano esse nazionali, regionali, provinciali e comunali, tutte con morti e feriti e distruzione di beni, non è facile.

Essendo impossibile conoscere se effettivamente all’origine di una collisione tra veicoli o anche di un’uscita di strada sia sempre colpa della distrazione (ah!: il telefonino), o di un difetto del veicolo o della incapacità di guida, un dato però è certo: difetto di manutenzione stradale.

Da quando non esistono più i cantonieri, cioè coloroche nel tratto di strada ad essi assegnato, compivano semplici opere di sfalcio di erbe, arbusti ed quanto altro poteva nuocere alla circolazione, lo stato delle sedi viabili si è reso infido. Infido quando piove per il fango, infido in primavera estate per la quantità di vegetazione nei bordi che non viene monitorata e curata. E’ ovvio, quindi, che nella modesta dimensione di una carreggiata di strada provinciale, la presenza di vegetazione ai bordi costituisce un handicap e costringe gli utenti a non mantenere la corsia di marcia dovuta, in particolare in curva. Se poi, per qualunque motivo sia necessario evitare qualcosa di improvviso, ecco la necessità invadere l’opposta corsia. Ma, se c’è qualcuno che altrettanto faccia provenendo in senso opposto, la collisione è servita, qualche tomba si aprirà.

Va merito all’attuale Giunta provinciale ed al sindaco di Nepi (“l’uomo delle rotonde”) se la viabilità provinciale abbia in alcuni casi raggiunto la sicurezza, ma non basta. Prima di procedere ad importanti lavori e di necessari ce ne sono (a proposito, a che punto sta sulla Cassia la “rotonda” tra Cassia e Braccianese ?) va sistemata ed aggiornata tutta la segnaletica sia verticale he orizzontale e, più semplicemente tenute in ordine le banchine da vegetazione che in alcune ipotesi rendono stretta la cerreggiata ed impediscono la visuale nelle curve.

Inutile piangere morti se non si interviene mediante semplici lavori da “stradino” a rendere veramente viabili e sicure le nostr strade secondarie comunque impegnate da intenso traffico.

Dio solo sa cosa sia successo nell’incidente stradale (un urto fontale tra vetture) che tolto la vita ai coniugi Montanaro e provocato gravi lesioni alla figlia, Forse distrazione, eccessiva velocità o altro, ma di certo, chi conosce quel tratto di strada (Centignano/Vignanello) ben sa che qui la carreggiata è parzialmente ostruita per mancata manutenzione, quindi favorisce un pericolo “avvicinamento” tra mezzi in ciroclazione.