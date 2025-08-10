Una eccezionale “Uno,nessuno,centomila” di Pirandello al Teatro Romano di Ferento (11.8.25 h. 21,15)

Riceviamo e pubblichiamo

Viterbo,9.6.25

Un omaggio alla figura di Pirandello che volle scegliere per le sue vacanze Soriano nel Cimino la rappresentazione che sarà offerta presso il Teatro Romano di Ferento domeni sera 11 agosto.

” Proseguono gli appuntamenti di Ferento TeatroFestival. Lunedì 11 agosto, alle ore 21,15, all’antico teatro romano di Ferento, sarà la volta di Uno nessuno centomila, un viaggio teatrale nel cuore della coscienza pirandelliana, un’esperienza che mette il pubblico di fronte allo specchio, costringendolo a farsi domande senza apparente risposta: chi sono io per me? E chi sono io per gli altri? Ironico, grottesco, capace di mettere in crisi la società borghese del primo Novecento, ‘Uno, nessuno centomila’ è forse l’opera più radicale e filosofica di Pirandello, in cui il protagonista, Vitangelo Moscarda – con ogni probabilità uno dei personaggi più complessi della produzione letteraria dell’autore –, vive una profonda crisi esistenziale innescata dalla scoperta casuale che il proprio naso pende leggermente a destra. Questo dettaglio banale diventa un’ossessione che lo conduce a smontare pezzo dopo pezzo l’immagine che il mondo ha di lui. Moscarda, infatti, intraprende un percorso che lo vede inizialmente impacciato e prigioniero delle opinioni altrui, poi sempre più consapevole e determinato nel cercare l’autenticità spirituale dell’esistenza, fino all’affrancamento finale da tutte ‘le rabbie del mondo’. Amaro e denso di enigmi, secondo lo stesso autore ‘sintesi completa di tutto ciò che ho fatto e la sorgente di quello che farò’, lo spettacolo, nella sua nuova versione teatrale, mantiene intatta la forza del romanzo, ma la avvicina al presente: l’identità fluida, la percezione dell’altro, il senso di sé in un mondo fatto di sguardi e giudizi, oggi più che mai amplificati dai social e dalle proiezioni collettive. Con Primo Reggiani e Francesca Valtorta e con Jane Alexander, Fabrizio Bordignon ed Enrico Ottaviano, adattamento e regia Nicasio Anzelmo, produzione Teatro Ghione.

Ferento Teatro Festival è organizzato dal Consorzio Teatro Tuscia, sotto la direzione artistica di Patrizia Natale e prevede, dal 2 luglio al 18 agosto 2025, 25 appuntamenti: 15 spettacoli all’interno del teatro romano e 10 nell’area delle antiche terme, per un’offerta che abbraccia e coinvolge ogni ambito artistico. Il Festival è sostenuto dal contributo del Ministero della Cultura, che lo ha riconosciuto festival a livello nazionale, dal Comune di Viterbo, dalla Regione Lazio e da Fondazione Carivit.

