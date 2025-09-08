A spasso per i sentieri de “L’armata Brancaleone”: sabato 20 settembre 2025

Caratteristica Tagliata Etrusca

Viterbo,8.9.25

Touring Club di territorio di Viterbo

Il Club di territorio di Viterbo del Touring Club Italiano sostiene l’iniziativa dell’associazione Portale d’Arte di Civita Castellana per una passeggiata di circa 5 chilometri che si terrà sabato 20 settembre 2025 con partenza alle ore 15,00 tra i sentieri e i boschi dell’ Ager faliscus. Con questo termine si intende un vasto territorio intorno a Civita Castellana (l’antica Falerii Veteres) sita in provincia di Viterbo, nel Lazio, lungo la via Flaminia a circa 50 km da Roma, sullo sfondo dei monti Cimini e del monte Soratte.

La singolarità del paesaggio, un tempo ricco di villaggi abitati da popolazioni pre-romane conosciute come i Falisci, è riferita ad alcune forre (strette vallate) tipiche del Viterbese, alle cosiddette “tagliate” nel tufo ed ai percorsi dal fiume Treja, dell’antica via Flaminia e dei tratturi della transumanza. Da segnalare anche la presenza di una ferrovia degli anni Trenta del secolo scorso, un tempo utilizzata con il “Trenino della Tuscia” Roma-Viterbo che faceva tappa proprio a Civita Castellana.

Numerose le opere d’arte lungo la passeggiata riferite a più periodi a partire dal VII sec. a.C. : reperti pre-romani e romani, tagliate, pievi, chiese, ponti, castelli, palazzi storici ecc. Scenari peraltro immortalati in molti film, come “L’armata Brancaleone” con Vittorio Gassman (1966), “Polvere di stelle” con Alberto Sordi (1973), “Er più – Storia d’amore e di coltelli” con Adriano Celentano (1971).

Questo straordinario paesaggio è stato anche oggetto di molte attenzioni da parte di artisti e poeti. Ricordiamo le liriche dedicate al monte Soratte di George Byron (che soggiornò a Faleria) e di vari viaggiatori del Grand tour, i dipinti di Camille Corot e John Cosenz, alcune novelle di Luigi Pirandello ambientate a Soriano nel Cimino, e corrispondenze di Corrado Alvaro ospite di Vallerano ed altri.

INFO

Sabato 20 settembre 2025, ore 15,00. Ritrovo con la guida G.A.E (Anacleto Antonelli) alle ore 14,45 nel parcheggio della Ceramica Flaminia di Civita Castellana (via Flaminia km. 54,630). Abbigliamento adeguato.Posti limitati, prenotazione obbligatoria a partire dal 1° settembre 2025 indicando nome, cognome, anno di nascita e Codice Fiscale associazioneportaledellarte@gmail.com). Versamento sul posto di euro 5,00 per l’assicurazione.