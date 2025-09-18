“A volte ritornano”, si riparla dei Porti turistici di Tarquinia e Montalto di Castro

Come appare un porto turistico

Viterbo,18.9.25

Che sia veramente vero che finalmente nelle cittadine costiere del viterbese possano sorgere strutture portuali turistiche, i cosidetti “marina” dopo che da decenni sia è letto di progetti, promesse ed addirittura negli anni 90 di un progetto alle foci del Marta che vide anche raccogliere “prenotazioni”.

Ma di pratico, mai nulla. I niet degli ambientalisti hanno sempre tarpato le ali ad ogni progetto. Oggi siamo come sempre. Una piccola pozza, chiamata Darsena Marina Velka certo non soddisfa, L’ormeggio di barche sul Fiora a Montalto è a rischio. E’ ovvio che la mancanza di portualità per piccole medie imbarcazioni, rappresenta una perdita di chance turistiche nautiche sul litorale della Tuscia.

Sembra che oggi, merito di una Giunta regionale non idealizzata al probizionismo ambientalistico, qualcosa si è mosso per conserntire la realizzazione delle importanti strutture che mancano. Cioè: porti turistici nel litorale Nord della Regione.

Certamente sarà oggi meno difficile trovare siti dove creare i porti, stante una moderna progettualità dei “marina”, però resta sempre il problema costi e la creazione di società di gestione.

Nell’attuale panorama economico della nazione, appare evidente che a soffrire sia la nautica minore, cioè proprio quella che sarebbe destinataria dei posti barca di Tarquinia e Montalto, mentre, per la grande nautica, cioè quella di imbarcaziomi e navi da diporto “miliardarie”, il trend di sviluppo e animato, però, per tali categorie, l’approdo a Tarquinia e Montalto, non sembra sia possibile per le caratteristiche tecniche dei probabili futuri porti.

Quindi, resta il problema di chi vorrà investire in opere costose se il mercato minore della nautica è in sofferenza, pertanto riflessivo anche se di “posti barca” c’ è necessità nel Lazio per la presenza in essa di Roma e della scarsità di porti turistici esistenti del tutto affollati.

Intanto è stato importante conoscere che la Regione Lazio promuove la portualità turistica, in particolare nel Nord della Regione, dove comunque per la vicinanza con lo scale aereo di Fiumcino, l’Autostrada, il prossimo finale completamento della E45, il mercato “posti barca” interessa zone del centro Italia, vedasi Umbria, nonchè, la vicinanza del litorale di Montalto con le isole del basso arcipelago toscano, una certa concorrenza con la esaurita portualità dell’Argentario, indubbiamente c’è.