Civita Castellana si candida a Città Europea dello Sport 2027. Presentazione del dossier venerdi 26.9.25 h.11

Venerdì 26 settembre alle ore 11,00, nella sala consiliare del palazzo comunale in piazza Matteotti, il Comune di Civita Castellana e la commissione ACES Europe, la federazione delle capitali e delle città europee dello sport riconosciuta dal Parlamento UE, presenteranno ufficialmente il dossier a sostegno della candidatura di Civita Castellana a Città Europea dello Sport 2027.

Tale incontro è inserito nel programma delle due giornate (25 e 26 settembre) che i membri della commissione ACES trascorreranno a Civita Castellana per verificare i requisiti richiesti per la candidatura. Saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni sportive che sostengono il progetto. Civita Castellana è l’unica città del Lazio che ha presentato la propria candidatura a Città Europea dello Sport 2027.

Saranno presenti:

Luca Giampieri, sindaco di Civita Castellana

Giovanna Fortuna, assessore allo Sport di Civita Castellana

i membri della commissione ACES Massimiliano Fratini (ICSC), Fabrizio Santangelo, Gianfranco Mastrangelo, Carmen Castelluccio (ANCI), Andrea Salvatore (Decathlon)

All’iniziativa sono stati invitati l’on. Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo; l’on. Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati; il senatore Marco Scurria, presidente della Commissione permanente Politiche dell’Unione europea; l’assessore regionale allo Sport, Elena Palazzo; i consiglieri rappresentanti del territorio della Tuscia al consiglio regionale del Lazio, Daniele Sabatini, Giulio Zelli ed Enrico Panunzi; il presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli; il delegato provinciale Coni Viterbo, Ugo Baldi; i sindaci dei Comuni di Bagnoregio, Celleno, Farnese, Grotte di Castro, Nepi, Onano, Valentano, Vasanello, Vejano e Vignanello che hanno sottoscritto la candidatura di Civita Castellana a Città Europea dello Sport 2027; le associazioni sportive del territorio.

