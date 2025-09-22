Gemellaggio del Panathlon Club di Viterbo e Panathlon Club di Orvieto

Bandini, pres.Panathlon Club Viterbo

Viterbo,22.9.25

Domenica 21 settembre una giornata storica per il Panathlon club di Viterbo fondato nel 1966 e per il Panathlon Club di Orvieto che hanno siglato nell’ambito di un affollata conviviale con i loro soci presso il Balletti Hotel di S.Martino al Cimino, un “gemellaggio” non solo dei clubs senior ma anche Junior.

La giornata aveva preso avvio sin dal mattino quando i Soci del Club di Orvieto, guidati dai Soci del club di Viterbo hanno visitato il Palazzo Papale, la Cattedrale di S.Lorenzo, il Museo Colle del Duomo poi compiuto breve passeggiata in S.Pellegrino

Come ha riferito il presidente del Club di Viterbo Bandini che ha aperto con un breve discorso l’evento, il significato di un gemellaggio tra clubs service ha un significato particolare perché impegna i rispettivi presidenti ad uno speciale lavoro di equipe per la migliore riuscita di eventi panatletici, che sono, ricordiamo, volti a diffondere la mission panatletica della purezza nello sport, il cd “fair play”

Erano presenti autorità panatletiche nazionali, in particolare Rita Custodi consigliere del Distretto Italia con delega ai club Junior, Cesare Sagrestani e Marcello Carattoli, rispettivamente il primo governatore dell’Area Lazio ed il secondo dell’Aerea Umbria, nonché Sandro Carlo Fagiolino membro del Collegio di garanzia del Panathlon International, quindi Aurora Marigliano presidente del Club junior di Viterbo con il suo omologo del Club di Orvieto Flavio Zappitelli. Per il Comune di Viterbo ha portato il saluto della Sindaco Frontini (socia del Club di Viterbo) l’assessore Martinengo.

E’ poi avvenuto che i Presidenti dei Club gemellati, Giancarlo Bandini per il Club di Viterbo e Lucia Custodi per il club di Orvieto abbiano solennemente dichiarato l’avvenuto gemellaggio sottoscrivendone le carte, come altrettanto Aurora Marigliano per il Panathlon Junior di Viterbo e Flavio Zappitelli per Orvieto.

Un sostanzioso scambio di particolari doni offerti reciprocamente alle autorità presenti ha chiuso la conviviale alla presenza di oltre 50 soci panatleti.