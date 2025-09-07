Grande successo della “Esibizione barche storiche” sul Lago di Bolsena

Un “tre punti” sfreccia su Lago

Redazione

Viterbo,7.9.25

Oltre 25 scafi d’epoca da corsa sono confluiti a Marta da ogni parte di’Italia per esisbirsi sul Lago davanti ad una folla di di appassionati al motorismo nautico che proprio nella cittadina lacuale, come altrettanto a Bolsena, ha segnato la storia della motonautica nazionale.

Il rombo dei motori degli scafi da corsa è finalmente risuonato sul Lago.

Era ora che si riscoprisse il Lago di Bolsena come fu nel passato, teatro di competizioni motonautiche internazionali.

Va alla tenacia di Angelo Perelli, promotore e titolare di un importante team motonautico d’epoca aver ottenuto che che una manifestazione di tanto spessore sia stata organizzata a Marta. Fondamentale l’apporto della soc.sportiva TRIDENT federata FMI presieduta dall’infaticabile Peppe Strippoli, del Comune, della Provincia fi Viterbo e della Regione Lazio che hanno dato il loro assenso allo svolgimento della manifestazione in passato non ben vista dagli ambientalisti.

Un plauso va allo sforzo organizzativo al pilota Massimo Vezzosi, che dopo un passato glorioso nelle competizioni autombilistiche, è passato alla motoanutica con la stessa grinta e capacità di sempre, Nei due giorni di manifestazione sono convenuti a Marta non solo piloti e meccanici, sopratutto dal norditalia, ma intere famiglie dei partecipanti, che tutti hanno potuto conoscere il Lago di Bolsena favorendo cosi lo sviluppo del “tursimo sportivo” che ha tanta importanza ha per lo sviluppo Organizzare un evento sportivo in una località fuori dal turismo di massa,e “conosciuto”, ha un valore importante.

La presenza del Presidente della Federazione motonautica Italiana Giorgio Viscione alla manifestazione odiena come per l’interessse della ASDEC -Ass.Scafi d’Epoca e classici per futuri sviluppi sono l’imprimatur della bontà dell’idea organizzativa e del suo ottimo funzionamento dimostrato.

Nell”ottica della promozione turistica, Angelo Perelli, Presidente del’omonimo Team Sportivo, a collquio prima con il Consigliere Regionale Daniele Sabatini ed il capogruppo Forza Italia di Viterbo Giulio Marini e, poi, a tutti nel corso della cena offerta presso la torre di Marta, ha annunciato i concreti passi fatti per avere a Marta un Campionato mondiale motonautico, evento che attrae centinaia di partecipanti ed altrettante presenze turistiche.

Il “collaudo” della organizzazzione dell’evento di questi giorni ha confermato che lo staff orgnizzativo è in grado supportare un evento di massima importana come appunto un campionato mondiale. Le professionalità della Segreteria (Elisabetta Perell)i, del gruista (Marco Fulvi), del gruppo sommozzatori Vulci 2 di Montalto di Castro (Mario Zoco) del personale addetto agli alaggi e vari sono state all’altezza dei compiti e capaci gestire ogni tipo tali eventi.

Stamane in mattinata, benedizione delle barche e lancio corona di fiori nel lago in ricordo di Lorenzo Gasperini, che della motonautica martana fu un tenace assertore.

Poi, gran finale, con l’ultima esibizione in acqua delle barche storiche partecipanti. Sarà come assistere ad un museo all’aria aperta.