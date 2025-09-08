La città di Viterbo si arricchisce di una “nuova” stazione ferroviaria per la linea Romanord

Redazione

Viterbo,8.9.25

Parlare di nuova stazione ferroviaria certamente è forte, perchè la stazione della Ferrovia Roma nord a v.le Trieste esiste sin dalla sua creazione nell’anno 1932, poi rinnovata nei decenni passati, per poi esere abbandonata nel passato presente.

Nell’ambito della riorganizzazione ferroviaria del Lazio, la “cura del ferro” impressa dalla Giunta di centrodestra, da primi frutti che si vedono. Da una parte, la stazione ferroviaria di Porta Fiorentina per le linee Trenitalia che ha riaperto giorni fa la funzionalità, adesso è toccato a quella della mitica Romanord che ha collegato sempre la città di Roma (p.le Flaminio) con Viterbo ( viale Trieste) a Viterbo con articolato percorso, lento si, ma fondamentale per la mobilità ferroviaria dei comuni cimini e di Civita Castellana.

Nell’occasione del “taglio del nastro” della rinnovata stazione di viale Trieste alla presenza dell’Assessore regionale Ghera e del Consigliere Sabatini nonchè delle consiglieri comunali di Viterbo Allegrini e Ciambella con l’assessore Antoniozzi, è stato annunciato, che, però non a breve. su questa linea sarà ripristinata una diretta Roma Viterbo, mentre nel frattempo un servizio automobilistico collegherà Viterbo con Orte in coincidenza ferroviaria per Roma dei treni regionali la cui percorrenza è stata assicurata per un altro nno sulla “linea veloce”

Un passo importante per un diverso collegamento Roma-Viterbo attualmente critico sopratutto per non altrettanta cura da parte dei politici per quello autostradale.