Manca a Viterbo una vera cultura del turismo. Necessario cambiare mentalità cittadina. Sarà possibile ?

Viterbo entro le mura

Redazione

Viterbo,30.10.25

Chi non è di Viterbo, viene dai viterbesi denominato “forestiero”, cioè quella persona che non è nativa del luogo, non ha in esso stabile residenza, ma è venuta da altra città o da altra nazione per trattenervisi per un tempo più o meno breve, al meglio, come turista. Conseguenza, difficile integrazione anche per i cittadini del Lazio. La definizione di forestiero a Viterbo contiene significati negativi. E se ne vedono !

Viterbo, che ha entro le sue mura e negli immediati dintorni beni culturali immensi, territorio non ancora contaminato. ha,però alla resa dei conti, solo un modesto afflusso turistico, proprio in conseguenza della mentalità provinciale viterbese in materia di ospitalità turistica.

Invece. città viciniori, anche meno importanti, ma in confinanti regioni, godono i frutti di un turismo nazionale ed internazionale che a Viterbo è sempre mancato e manca. Ma perchè ? Di chi è la colpa ?

Indicare di chi sia la colpa di un difficile sviluppo turistico non è facile, Però, tutti i viterbesi ce l’hanno.

E’ un’antipatia atavica quella di vedere il “forestiero” come soggetto alieno alla città, ancorchè solo come turista per un giorno.

I fatti lo dimostrano. La Città nelle giornate festive e prefestive è deserta, quindi inospitale. Mancano pure i “vespasiani” ed i cestini per i rifiuti, figuariamoci il resto.

Infatti, sono poche le attività di ristoro aperte, nessuna possibilità di comodo parcheggio autoveicoli, musei e chiese storiche spesso chiuse proprio nelle giornatre di previsto afflusso di visitatori, quindi, inesistenza di alberghi in città, quantomeno capaci accogliere gruppi organizzati per una gita, e, da ultimo, cigliegina sulla torta, costi non concorrenziali.

Tante associazioni sportive, culturali nazionali ed internazionali dimostrano interesse proporre una gita di qualche giorno a Viterbo. Proprio Io, che scrivo, residente a Viterbo, sono destinatario di tante richieste che vengono rivolte per organizzare un “qualcosa” a Viterbo. Sia esso un soggiorno, la partecipazione ad un evento, ad assistere ad uno spettacolo.

Però, dopo inutile ricerca delle strutture alberghiere utili per ospitare un gruppo a condizioni accettabili anche in periodi non di particolare interesse (Capodanno,Pasqua, “ponti” di maggio e giugno, etc) il risultato è negativo.

Non esistono strutture in città che prevedano una prenotazione di 20/30 stanze, Quelle nelle non “immediate” vicinanze (S.Martino al Cimino, terme), a parte le distanze non pedonabili dal centro.storico, risultano spesso non convenienti nelle tariffe praticate. Una marea di B%B non posono soddisfare una gita collettiva.

Risultato. Molti vanno a cercare nelle regioni vicine quelle strutture ricettive che a Viterbo mancano e tanti visitatori. non potendo venire loro malgrado Viterbo, stanno rivolgendosi ai centri a noi vicini, per es. Orvieto, Todi e Spoleto,

Quindi, alla resa dei conti a Viterbo, manca una cultura del turismo. Si, proprio quella che è presente per es., nell’Isola di Ischia, nel litorale romagnolo. in Friuli, etc. luoghi tutti che sono in grado soddisfare una domanda turistica. Qui da Noi sembra che si faccia tutto il contrario per una favorevole politica utile al turismo. Si è visto boicottare sino provocarne la chiusura storici locali di ristorazione, si assiste ogni giorno a chiusure di attività commerciali in Centro storico (Via Roma. Corso Italia, Via Saffi) per disastrosi provvedimenti in materia di di traffico veicolare, si è visto poi difficoltizzare se non proibire la circolazione alle auto nelle vie centrali, con la conseguenza determinare la fuga dal centro storico per l’impossibile prosecuzione di un’attività professionale e commerciale.

La sventurata chiusura ventennale di Via Marcono docet.

Ma, ancora oggi,l’Amministrazione comunale, tetragona nei suoi convincimenti pseudo ambientalisti, ha proposto la chiusura veicolare di Porta della Verità cosi confermando di non capire nulla in materia di accessiibilità urbana che è proprio quella che desidera avere chi a Viterbo viene farci visita.

Sembra che si faccia tutto il contrario di quanto sia desiderato da chi viene turista in città: farsi una passeggiata nelle vie del centro (dopo,però, aver parcheggiato comodamente il proprio veicolo) per ammirarne palazzi e chiese e, perchè no, rimirare scintillanti vetrine dei negozi di blasonati marchi della moda, non certo affollare i centri commerciali.

E qui che traspira la mentalità avversa al “forestiero” !

Ci vorrano decenni perchè questa mentalità provinciale si cancelli, ma, sino a che non lo sarà, tutto resterà uguale, e, Viterbo non diventerà sarà mai un’accogliente città turistica.