Civita Castellana rientra nella ZLS – Zona logistica semplificata. Un assist per l’industria ceramica

Giampieri Sindaco di Civita Castellana

Viterbo,19.11.35



“Grandissima soddisfazione”. Il sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri e l’assessore alle Attività produttive Giovanna Fortuna, esprimono apprezzamento per la firma del decreto governativo che rende pienamente operativa la Zona Logistica Semplificata (ZLS) del Lazio, nella quale rientra anche il distretto industriale ceramico di Civita Castellana.



“L’ufficializzazione della ZLS – sottolinea il sindaco Giampieri – è una svolta per il nostro distretto ceramico, che rappresenta uno dei cuori produttivi della Tuscia, della regione Lazio e dell’intero Paese. Le agevolazioni fiscali, la semplificazione amministrativa e il rafforzamento dei collegamenti logistici con i porti e le principali infrastrutture renderanno le nostre imprese più competitive sui mercati nazionali e internazionali, favorendo nuovi investimenti, innovazione e occupazione stabile sul territorio”.



L’assessore Fortuna evidenzia il valore strategico del provvedimento per le aziende locali. “La ceramica sanitaria e l’arredobagno di Civita Castellana sono un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo – afferma -. Grazie alla ZLS, le imprese del distretto potranno contare su procedure più snelle, tempi autorizzativi ridotti e un sistema di incentivi che potrà sostenere i processi di transizione digitale ed ecologica, l’ammodernamento degli stabilimenti e il potenziamento della logistica avanzata. Questo significa ridurre i costi, migliorare l’efficienza e creare le condizioni per nuove filiere e nuove professionalità”.



Giampieri e Fortuna ringraziano la Regione Lazio e il Governo Meloni per il lavoro svolto e assicurano il massimo impegno dell’amministrazione comunale. “Come Comune saremo sempre di più al fianco delle imprese – affermano – per accompagnarle nell’accesso agli strumenti della ZLS, promuovere progetti di rete tra aziende, mondo del credito, formazione e ricerca, e cogliere tutte le opportunità che questa misura offre. Civita Castellana intende giocare un ruolo da protagonista in questa nuova stagione di sviluppo, mettendo al centro il lavoro, la qualità dei prodotti e la sostenibilità del nostro territorio”.