“Festival dell’ovvio” il convegno FILCA CISL alla Camera di Commercio il 14 novembre scorso

Viterbo, 16.11.25

Si dovevano scomodare Enrico Panunzi, nonostante la febbre, l’on. Mauro Rotelli ed anche la sindaco di Viterbo Frontini per partecipare ad un Convegno organizzato dalla FILCA CISL in tema infrastrutture della Tuscia per sentir ascoltare il solito pianto: la Provincia di Viterbo isolata, importante di calo popolazione e sstriscianti crisi economiche.

Tutta fuffa gli interventi dei “big” politici locali per il cosidetto confronto trarversale ta le parti politiche. Hanno parlato dapprima Marco Fazioli di FILCA CISL, poi Fabio Belli. Sul palco: Cristina Raghitta e Giuseppe Zapparella, Data la parola a Panunzi, Rotelli e Frontini si è sentito ripetare a disco rotto che è un problema annoso il raddoppio della Cassia da Monterosi a Vetralla, fondamentale per il collegamento Roma/Viterbo, poi, l’altro completamento della E45, opere tutte in ritardi per colpa della burocrazia. Rotelli si è pure soffermato sull’aeroporto, che proprio nelle giornate precedenti era stato bollato irrealizzabile come terzo scalo del Lazio dal presidente della Regione Rocca. Sempre Rotelli ha snocciolato i suoi “successi” come parlamentare presidente nella speciale Commissione Ambiente, trasporti, lavori pubblici e cioè; la fermata del Fracciarossa ad Orte, la legge a suo nome sulla legge quadro per gl interporti, certamente tutte utilità per la gente di Tuscia, ma ancora provedimenti insuffcienti per bloccare l’esodo dei nostri giovani fuori provincia o attirare un turismo che non sia solo “mordi e fuggi”

Da tutti gli interventi è emerso che i ritardi sono causati da un’asfissiante burocrazia che blocca e ritarda.

Ma nessuno ha avuto il coraggio dire che non è la burocrazia ad aver bloccato la Cassia bis o la superstrada E45, ma l’ideologia perversa degli ambientalisti, una minoranza rispetto la popolazione, però troppo ascoltata dai politici del momento.

Un’opera strutturale, quando si deve fare, si faccia e basta.

Il nuovo ponte di Genova, dopo il crollo, è stato ricostruito a tempi rapidi perchè “esonerato” da compiti burocratici ordinari. E, allora, perchè non usare la stessa prassi anche nelle “incompiute” in Provincia di Viterbo !