Le Benemerenze sportive CONI 2025: “Stelle al merito sportivo” ai velisti: A.Stefano Marini Balestra (argento) e Giuseppe Dolera (bronzo)

Redazione

Viterbo,1.11.25

Presso il Teatro Florida di Soriano nel Cimino, sabato 29 prossimo il Presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi accompagnato dal sindaco Roberto Camilli e dell’assessore comunale allo sport Luciano Perugini e delle massime autorità sportive della Tuscia, si terrà la cerimonia annuale di consegna delle Benemerenze sportive che ogni anno vengono assegnate a chi nello sport ha dato impegno per il suo sviluppo a favore della società.

Mentre il massimo riconoscimento previsto: “Collare d’oro” viene assegnato a chi ha meritato in campo olimpico ed internazionale le “Stelle al Merito”, nei metalli di Oro, Argento e Bronzo, a chi ha dimostrato avere e mantenuto come personalità sportiva, sia, atleta che dirigente, un pluriennale comportamento ed un impegno nel fair play sportivo. Per i tecnici è previsto come riconoscimento la “Palma d’oro” sempre nei tre metalli in ragione dell’anzianità.

Saranno 11 gli sportivi della Provincia di Viterbo che riceveranno le ambite beneremenze che vengono assegnate a seguito di un’attenta scelta effettuata da un’apposita commissione presso il Coni.

Nello sport della Vela le benemerenzsono di quest’anno sono andate ad Andrea Stefano Marini Balestra, che cosi raggiunge la Stella d’argento per ormai oltre mezzo secolo di impegno nello sport della vela come atleta (tutt’ora in attività) e dirigente. A Giuseppe Dolera, infaticabile dirigente del Club Nautico di Capodimonte, la Stella al merito di bronzo