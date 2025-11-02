Presentato il “PUMS- Piano urbano urbano mobilità sostenibile- del Comune di Viterbo”: la montagna ha partorito il topolino

L'”affollata” presenza a Spazio Attivo FAUL

Viterbo,2.11.25

Soldi pubblici spesi in larga misura in favore di TPS pro srl, per redigere un piano strategico il cosidetto “MuoVT Viterbo” per “curare” Viterbo dai mali del traffico veicolare urbano. Giorni fa, presso lo Spazio attivo Lazio Innova al FAUL l’assessore Arch.Aronne, dopo aver fatto personale outing contro l’uso dell’automobile da parte dei viterbesi, ha dato la parola agli estensori del piano, in particolare alla progettista Laura Montoni, che insieme ai suoi collaboratori, ha illustrato le linee guida del piano da loro redatto.

Quindi, dopo aver collocato mesi fa strane scatolette su pali dell’illumninazione elettrica in corrispondenza di incroci cittadini particolari destinate a controllare e misurare i volumi di traffico veicolare, la montagna ha partorito il topolino.

La solita fuffa.

Con paroloni e grafici si è detto che il toccasana del traffico viterbese sia il potenziamento delle reti del trasporto pubblico, la creazione di nuovi capolinea, una mobilità attiva, il raffrorzamento delle resti pedonali e ciclabili, la conessione dei percorsi esistenti in una rete unitaria, mobilità privata, di interventi sulla viabilità, regolamentazione aree di sosta, revisione dei sensi unici, mobilità e rigenerazione urbana e, da ultimo: politiche per una gestione logistica vpiù efficente e sostenibile.

C’era bisogno spendere tanti soldi per sentirsi dire cose e proporre argomenti che soltanto un semplice buon senso ( assolutamente assente nella Giunta Frontini) poteva capire.

Come al solito, come il refrain di un disco rotto si dice che il traffico a Viterbo è impazzito, troppi cittadini usano l’auto per i propri spostamenti e che bisogna “educarli” all”uso del mezzo pubblico, andare a piedi, usare la bicicletta e… magari, restare a casa.

Che a Viterbo il servizio pubblico sia insufficiente è cosa nota, un incremento di esso, costa, ma i soldi per acquistare altri mezzi non ci sono, quindi, per adesso, impossibile creare nuovi capolinea (ma dove ?). Favorire reti pedonali e ciclabili non è semplice per una città come Viterbo che ha un territorio diffuso. solo 7mila sono i residenti del centro-storico, tutti gli altri (ben 60mila) abitano nei dintorni in case sparse,nelle popolose frazioni, pertanto obbligati far uso del mezzo proprio per venire in Città per lavoro o per necessità amministrative. Non crediamo sia possibile per uno che abita a Grotte Santo Stefano portarsi nel centro di Viterbo a piedi o in bici. Per tutti costoro, l’uso del veicolo privato è INDISPENSABILE.

Da anni, chi anche scrive su queste colonne denuncia la fatiscenza, nonchè obsolescenza, degli impianti semaforici, l’esistenza di sensi unici in città ormai datati e non più adeguati al traffico attuale per diversità di interessi di mobilità causa spostamenti uffici ed attività commerciali dal centro alla periferia. La costruzione di rotatorie ha solo in minima parte risolto gli ingorghi quotidiani. ma anche averli creati, per errori di progetto: quali l’ampiezza delle carreggiate ed il volume dell’impianto centrale.

Inutile riepetere a paroloni. “politica per una gestione logistica più efficiente e sostenibile” quando proprio questa “politica” è quella che ha creato a Viterbo una rete di piste ciclabili inutili e stazioni di ricarica bike sharing, quando in esse non ci sono i mezzi (per es.si vada a vedere davanti le stazioni di Porta Romana e Porta Fiorentina, Via Cattaneo). Ma soldi spesi, SI.

Abbiamo noi tutti interesse alla riduzione di incidenti stradali,e, perchè no ad una mobilità che non sia solo per con veicoli privati, al miglioramento della qualità dell’aria e diminuzione consumo di carburanti, ma non erano proprio quelli del TPS pro srl a dovercelo dire.

Per una Giunta comunale seria non servivano gli “studi” stereotipi di un’azienda come quella sopra citata che a suon di publici dobloni versati, ha detto la “sua” (forse ripetuta in ogni occasione di altre città). Bastava solo la presenza sul campo di persone di buon senso che potevano suggerire, vivendo in città, soluzioni semplici ed ovvie come per es. uno spostamento di un senso unico o la collocaaione di un’area di sosta, etc.!