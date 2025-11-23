Referendum Giustizia. Il Comitato “Votiamo coSI” di Civitavecchia incontra il Sottosegretario Delmastro

L’avv.Dalmastro insieme a Podda e Mari

Riceviamo e pubblichiamo

Viterbo,23.11.25

Essere documentati per informare meglio: questa la filosofia del comitato “Votiamo coSì” per per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia. Nei giorni scorsi il referente per Civitavecchia del comitato per il sì, Michelangelo Podda, ha incontrato il sottosegretario alla giustizia del governo Meloni, Andrea Delmastro Delle Vedove, che si trovava in città per eventi istituzionali in amministraIone penitenziaria. Insieme al consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari, Podda si è soffermato con il sottosegretario sulla necessità di sostenere con un ampio voto popolare la coraggiosa riforma della giustizia approvata in parlamento su spinta del della maggioranza di governo. L’on. Delmastro si è mostrato entusiasta delle iniziative in programma da parte del comitato “Votiamo coSì” di Civitavecchia ed ha invitato Podda a tenerlo informato sull’attività che di qui ai prossimi mesi sarà messa in campo per portare più sostenitori della riforma alle urne nel giorno della consultazione referendaria.

Ufficio stampa Emanuela Mari

Consigliere regionale del LazioPresidente della Commissione consiliareAffari europei e internazionali, cooperazione tra i popolivia della Pisana, 1301 – 00163 Roma

tel. 06 06.6593.2280 – 06.6593.2283

e-mail: segreteriamari@regione.lazio.it sito internet: www.emanuelamari.com