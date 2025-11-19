Signora Frontini: “chi si loda s’imbroda”.La città di Viterbo altro che “statistiche” positive, è invece di fatto arretrata !

Redazione
Viterbo,20.11.25
Con un Comunicato stampa “con preghiera di pubblicazione” la sindaco Frontini ha comunicato la recente classifica pubblicata da il quotidiano ITALIA OGGI sulle città dove “si vive meglio” dove risulta che Viterbo, ha scalato ben 8 posizioni rispetto l’anno scorso classificandosi 11esima rispetto le 107 province nazionali, prima del Lazio.
Lo stesso giorno, però, un’altra classifica, quella del IL SOLE 24 ORE colloga il capoluogo della Tuscia al 99esimo posto come città guidata da un’amministrazione efficente. Si, proprio bocciatura della consigliatura Frontini a tutto tondo.
A chi credere ? Ai giornali di economia ITALIA OGGI o a IL SOLE 24 ORE ?
Certamente vale sempre il “concetto” di Trilussa (ogni italiano mangia un pollo all’anno, ma c’è chi ne mangia due ed un altro nessuno), ma è pur chiaro che il tono trionfalistico della Frontini che emula i trionfi pubblicati delle amministrazioni fasciste della loro epoca, è fuori di luogo, proprio nel campo, per es,, della sicurezza pubblica.
Chi vive la Città di Viterbo ben sa quali siano le problematiche varie di cui l’ambiente urbano soffre.
Inutile ricordarlo. Di certo, l’amministrazione Frontini, vola basso, oltre che “tagli di nastro” qua e la, non va.