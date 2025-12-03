Convegno su “La voce della “Fiaccola olimpica” al Teatro s.Leonardo venerdi 5 dicembre dalle h.10,00

Riceviamo e pubblichiamo

Viterbo,3.12.25

COMUNICATO STAMPA PANATHLON CLUB VITERBO

Convegno “La voce della Fiaccola Olimpica”

Il Panathlon Club di Viterbo, ha organizzato con il patrocinio del Panathlon International Distretto Italia, del CONI –Comitato Regionale Lazio, del CIP – Comitato Italiano Paralimpico, della Regione Lazio ed il Comune di Viterbo un convegno sul tema “La voce della Fiaccola Olimpica” che si terrà presso il Teatro San Leonardo Venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 10,00.

L’evento in programma è rivolto ai giovani studenti degli istituti scolastici cittadini ed alle Associazioni sportive di base per celebrare sul territorio della Tuscia il passaggio della Fiaccola Olimpica nella Città di Viterbo domenica 7 dicembre sera.

Un’occasione per ricordare il valore della Fiaccola Olimpica, messaggio di speranza di pace nel suo cammino attraverso i territori partendo dalla mitica città di Olimpia sino raggiungere la sede della Città che ospita i Giuochi, quest’anno Milano per le Olimpiadi invernali 2026.

Dopo il saluto istituzionale della Sindaca di Viterbo Dr.ssa Chiara Frontini e dell’Assessore allo sport arch. Emanuele Aronne, il Presidente del Panathlon Club di Viterbo Geom. Giancarlo Bandini presenterà l’evento con il supporto video “Milano-Cortina 26”.

Sono attesi gli interventi del delegato Provinciale del CONI di Viterbo Ugo Baldi, del delegato Provinciale del CIP di Viterbo Marco Pallucca, del delegato Provinciale del FISI –Fed.Italiana sports invernali Stefano Zucchi, del Direttore Provinciale Special Olympics Loredana Innocenzi e del Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Viterbo Angela Proietti, nonché di ascolto di testimonianze di atleti e campioni del nostro territorio con contributi video.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Panathlon Club Viterbo