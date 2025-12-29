Il presidente Regione Lazio Rocca annuncia lavori sulla Salaria sino a Rieti, ma quando sarà il momento della Cassia ?

Il sogno nel cassetto dei viterbesi

Redazione

Viterbo,29.12.25

Sembra una beffa per i viterbesi l’annuncio del Presidente della Regione Lazio Rocca la notizia che nel tratto finale della Salaria, prima di giungere a Rieti, sono stati programmati e finanziati interventi per renderla a quattro corsie, mentre, per il completamento della Cassia bis da Monterosi a Viterbo, silenzio assoluto.

Non ci stiamo a ripetere, ma è assurdo che dopo decenni di esercizio, la Cassia bis da Roma, dapprima come un’arteria a doppia corsia di marcia, improvvisamente a Monterosi, si fermi e prosegua sino a Viterbo in “modalità” stradale anni trenta del secolo scorso.

Ancora oggi, alle soglie ormai del superato primo quarto del secolo 2000, chi voglia raggiungere Viterbo da Roma non ha altra scelta che scalare il Passo montagna dopo Rronciglione (quota 1000 mt.) o percorrere l’autostrada sino ad Orte, cosi facendo ulteriori 10km di percorso, pedaggio compreso.

Non è più possibile. Considerando che tra Monterosi (attuale “rotonda”) e lo svincolo della Superstrada Orte/Civitavecchia (loc.Paliano) ci sono poco più di 25 kilometri, i lavori di costruzione di una moderna via che bypassi i paesi di Sutri,Capranica e Vetralla non sono pari l’impegno della costruzione del Ponte di Messina, è assurdo che ancora si balbetti sul tracciato quando qualche la costruzione di qualche galleria, può risolvere la viabilità facendo salvo l’ambiente.

Certamente, non sarà la Befana 2026 a portarci nella calza la notizia che nella Regione Lazio qualcuno si sia svegliato per portare a termine l’incompiuta Cassia bis sino a Viterbo, ma che lo sia per la Befana successiva.

Il presidente Rocca è avvisato, altrettanto i Consiglieri regionali eletti nella Tuscia.

La provincia di Viterbo non può restare cenerentola del Lazio per la viabilità dal capoluogo alla Capitale.