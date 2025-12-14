Nuove complicazioni per gli agricoltori. Cambia il “sistema” di richiesta agevolazioni carburanti agricoli.

Un serbatoio in azienda agricola

Redazione

Viterbo,14.12.25

Il proliferare dovunque della telematica dovunque è oggi arrivata anche per gli agricoltori che hanno necessità per le coltivazione di usare carburanti agevolati (che costano meno), per la maggioranza, gasolio, un po meno benzina.

Bene, da decenni, gli uffici comunali UMA provvedevano a raccogliere ed istruire le domande, quindi assegnare la dotazione di carburante in funzione dei mezzi aziendali utilizzati, della vastità dei fondo e della loro attitudine a lavorazioni meccaniche e di irrigazione. Veniva inviato un libretto cartaceo che serviva di presentare ai rivenditori di carburanti per il prelievo nei limiti delle quantità concesse.

Adesso sono giunte nuove disposizioni, Vediamole.

Va subito osservato che la presentazione delle domande non potrà più essere effettuata individualmente dall’imprenditore agricolo, ma solo mediante un’associazione agricola presso cui l’azienda ha dato mandato tenere il fascicolo aziendale.

In pratica, un altro balzello a carico dell’azienda agricola a favore dei CAF quello che sarà per la pratica assegnazione carburanti..

In conclusione, da giovedì 8 gennaio, si sottolinea, la regione Lazio digitalizzerà completamente la procedura per il carburante agricolo agevolato: richieste solo online tramite SPID/CIE/CNS/o CAA, i mezzi da registrare sul fascicolo SIAN e il libretto cartaceo sarà abolito.

La Regione Lazio, pertanto, porta a conoscenza sia delle associazioni di categoria che degli agricoltori che, in base a quanto disposto dalla regione Lazio, a partire dalle ore 10.00 dell’8 gennaio 2026, sarà messo in produzione un nuovo sistema informativo per la presentazione e l’istruttoria delle richieste di carburante agevolato per usi agricoli, che sostituirà il vecchio applicativo regionale UMA, la cui chiusura è prevista alle ore 09.30 di lunedì 29 dicembre. Le principali innovazioni del nuovo sistema che sarà accessibile al link https://agricoltura.regione.lazio.it sono le seguenti:

a) a partire dalla campagna 2026 l’invio delle istanze al competente comune capofila non sarà più cartaceo o via PEC con compilazione manuale del modello di domanda, ma dovrà avvenire solo ed esclusivamente attraverso l’applicativo dedicato o per tramite del CAA cui è stato conferito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale, o con accesso diretto da parte del titolare/rappresentante legale dell’azienda agricola interessata mediante SPID, CIE o CNS. Si fa altresì presente che non saranno accettate richieste di assegnazione carburante per il 2026 in modalità cartacea/via PEC anche se presentate prima di mercoledì 31 dicembre 2025

b) Le operazioni di carico e scarico dei mezzi agricoli saranno effettuate sul fascicolo aziendale sul SIAN e non nel sistema informativo UMA; sarà pertanto necessario provvedere alla registrazione delle macchine agricole sul proprio fascicolo aziendale prima di effettuare la richiesta di carburante, in quanto il nuovo applicativo fa riferimento esclusivamente alle macchine presenti nella sezione “mezzi di produzione”, del fascicolo aziendale e non è previsto il recupero di nessun dato delle macchine dal vecchio applicativo UMA

c) Dematerializzazione del libretto. Non sarà più presente un libretto cartaceo, ma gli scarichi dei carburanti saranno effettuati direttamente a sistema dai depositi autorizzati, a scalare dal quantitativo autorizzato.