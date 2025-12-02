Per il giornale “Il Sole24ore” per la città di Viterbo la vivibilità è la migliore del Lazio, solo dopo Roma, ma sempre troppo indietro

Viterbo, 1.12.25

Inutile illudersi, nonostante le reboanti esternazioni della sindaco Frontini, la Città di Viterbo, secondo la “nota” statistica annuale elaborata da “Il Sole 24 Ore”, oggi pubblicata, è collocata al 71esimo posto perdendo pure 5 punti rispetto l’anno passato. Proprio vero: “non progredi est regredi”

“Consolamose co l’ajetto” qualcuno può dire, perchè siamo al secondo posto tra le province del Lazio, solo dopo Roma (46esima) ma con distacco da quelle di Frosinone, Latina e Rieti.

Inutile aver notato negli elenchi statistici che la città di Viterbo risulta di un poco cresciuta in qualche caso specifico, comunque, intorno sempre al 60esimo, quando comunque il punteggio finale resta in basso, ma, sempre troppo in basso !

Che significa ? Semplice, nulla è stato fatto perchè la tendenza al ribasso rilevata nella annuale classifica possa cambiare. Si sono avvicendate diverse amministrazioni comunali, anche di colore diverso, però, tutto è rimasto come prima.

Viterbo è una Città ingessata. Niente a dire, niente a fare.