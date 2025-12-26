Pippo Rescifina è mancato. Una perdita per la Tuscia. Era, non solo un giornalista, ma un eclettico uomo di cultura

Redazione

Viterbo,26.12.15

Giuseppe Rescfina, un giornalista all’antica venuto dalla Sicilia a Viterbo per dirigere “Il Corriere di Viterbo” ma con esperienze ne “Il Giornale di Sicilia” ed il “Corriere della Sera”.

A Viterbo pose le sue radici ed a Viterbo e nella Tuscia ha vissuto in massima parte la sua vita terrena nonchè affermata la sua esperienza professional ed umana.

Per noi operatori dell’informazione, giovani e meno giovani, è stato un maestro. Nessuno come Lui a Viterbo ha saputo interpretare il giornalismo locale, che non è certo secondario a nessuno per l’importanza che ha l’informazione sul territorio.

Ma “Pippo”, come tutti era chiamato non lavorava solo nelle redazioni dei giornali, era un eclettico uomo di cultura che lo portarono ad essere un grande conoscitore della Divina Commedia e delle opere del sommo poeta Dante Alighieri che nei nostri territori ebbe occasione fermarsi e mirabilmente descriverli.

Nel saggio edito nel 2015 “Dante e Tuscia.Personaggi, luoghi, simboli ed un’ipotesi suggestiva” viene confermata la presenza di Dante ed i suoi legami con il nostro territorio sino a ritenere che la “selva oscura” nella Divina Commedia sia stata ispirata dal Poeta nei Monti Cimini e non come sempre creduto in Fosdinovo in Lunigiana dove Dante fu ospite dei Malaspina.

Quindi, Pippo Rescfina si rilevò un raffinato dantista che egli scientificamente manifestò nei suoi scritti ed anche come autore teatrale in prosa (“Dante che inferno” -anno 2004) .

Ma, ancora, fu anche noto saggista, oratore, ricercatore di antropologia ed archeologia (volontario di ARCHEO TUSCIA) per cui Lui si devono importanti scritti sui siti della Tuscia.

Nel Teatro Romano di Ferento, dove nella stagione estiva va in scena un’importante stagione di prosa egli ne fu, sin dagli inizi, un organizzatore che si esibiva anche come protagonista e conferenziere.

Sabato 27 dicembre 2015, alle h. 15 saranno celebrati i funerali presso la Parrocchia del Sacro Cuore al Pilastro.

Condoglianze del Direttore e della Redazione alla infaticabile compagna Simonetta ed ai suoi figli.

