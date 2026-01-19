Civita Castellana sempre più “capitale” dello Sport. Una grandiosa manifestazione l’ha dimostrato

Redazione

Viterbo,19.1.26

La manifestazione, patrocinata da CONI Lazio e dal Comune di Civita Castellana con il sostegno del centro commerciale Piazza Marcantoni, ha voluto valorizzare le eccellenze sportive, i dirigenti, i tecnici, gli atleti e le società sportive che con impegno, passione e costanza hanno contribuito allo sviluppo e alla crescita dell’attività sportiva nel territorio.

Tra i premiati della serata: Ermanno Tronti, storico dirigente sportivo, premiato per il suo lungo impegno nell’atletica leggera e nella pallavolo provinciale, con oltre 50 anni di attività dedicata allo sport e alla formazione di atleti e squadre competitive; Carlo Mercuri dell’Okinawa anche lui per i suoi 50 anni di attività nell’insegnamento del Karate, l’allenatore Raniero Brunelli per aver vinto tre campionati di calcio, l’allenatore ed ex giocatore di Seria A Giancarlo Carloni e Fabio Vaselli. Premiazioni alla carriera per Francesco Lazzarini nel mondo del calcio e Michela Ciarrocchi nella Pallavolo.I riconoscimenti assegnati sono stati numerosi e hanno coinvolto oltre trenta società sportive rappresentanti di circa venti discipline sportive diverse, in un’ottica di inclusione e valore sociale dello sport. Sono stati conferiti anche premi a due arbitri di spicco Danilo Giacomini e Filippo Giovannetti, oltre ai riconoscimenti per i sei tedofori di Civita Castellana, che a dicembre hanno avuto l’onore di portare la fiaccola olimpica durante il passaggio della Fiaccola dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, tra cui Letizia Marchetti, icona dello sport del territorio, insieme a Carlo Capozucchi, Davide Cavalieri, Claudio Roncio, Stefano Bernardi e Massimo del Priore.

Tra i premiati vi erano anche gli atleti degli Special Olympics, protagonisti di momenti di grande emozione durante le premiazioni: i loro successi e la loro dedizione sono stati celebrati come esempio di inclusione, impegno e spirito sportivo.

Pur non essendo stati pubblicati gli elenchi completi dei singoli premiati tramite le fonti disponibili, è noto che la manifestazione ha coinvolto realtà sportive di rilievo del territorio, con rappresentanti di discipline diverse, atletica leggera, pallavolo, calcio, basket, arti marziali, rugby, tennis, bocce, tiro con l’arco, danza, body building, ciclismo, triathlon e racing in tutte le sue forme, passando per sport individuali e di squadra, in un quadro di promozione dello sport a 360 gradi.

Premiate due società locali come la seconda e la quarta in tutto il Lazio per investimenti nel campo sportivo, rispettivamente la ceramica Flaminia e l’Ecosantagata.

Nel suo intervento, il presidente del Panathlon Viterbo, Giancarlo Bandini, ha sottolineato che l’obiettivo dell’evento non è soltanto premiare i risultati agonistici, ma soprattutto mettere in luce i valori etici dello sport: lealtà, solidarietà, fair play e impegno sociale, elementi fondamentali per la crescita dei giovani atleti e per il rafforzamento della comunità.

La serata è iniziata con il ricordo del patron dell’Althea Racing Genesio Bevilacqua, scomparso in questi giorni, figura di spicco nel motociclismo mondiale.

Oltre alla consegna dei premi, la serata ha offerto momenti di confronto e riflessione sulla cultura sportiva, con la partecipazione di esponenti istituzionali, tecnici e dirigenti, tra cui il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri, l’assessore allo Sport Giovanna Fortuna, il delegato nazionale della FIR Antonio Luisi, il presidente provinciale della FIDAL Antonio Morabito, il presidente provinciale dell’ASI Andrea Sebastiani, e il direttore tecnico del CONI Viterbo Adriano Ruggiero.

La cerimonia degli “Oscar dello Sport” ha confermato ancora una volta quanto lo sport rappresenti una risorsa fondamentale per il territorio, capace di unire persone di tutte le età e di valorizzare la passione, il sacrificio e il talento. Una serata che ha celebrato non solo i successi in termini di risultati, ma soprattutto l’impegno quotidiano di chi vive lo sport come scuola di vita e comunità.

FOTO: Mauro Topini