Festa di S.Antonio Abate: tradizionale Benedizione animali a Viterbo domenica 18

Viterbo,15.1.26

Il punto di ritrovo con gli animali sarà alle ore 11,30 nei pressi di piazza dei Caduti: da qui partirà il corteo, in direzione piazza del Plebiscito. Alle ore 12,15 è prevista la benedizione degli animali in piazza del Plebiscito.

Per quanto riguarda invece la parata dei cavalli, il raduno è previsto alle ore 10,30 al parcheggio di largo San Paolo, per partire alle ore 11 in direzione del luogo della benedizione. Alle ore 13 è previsto il ritorno in largo San Paolo. La parata dei cavalli si svolgerà in collaborazione con il Centro ippico viterbese.

Dalle ore 11, in piazza del Plebiscito, saranno presenti le associazioni Amici Animali, Musi Sereni, Mi fido di Fido ed Enpa sez. provinciale Viterbo, a cui sarà possibile donare cibo (secco e umido) per gli amici a quattro zampe del canile comunale di Bagnaia e dei rifugi per animali.

Sempre in piazza del Plebiscito sarà possibile inoltre acquistare i calendari realizzati dal Comune di Viterbo il cui ricavato andrà a sostenere le associazioni del territorio che si occupano di adozioni, recupero e cura di cani in difficoltà, ospitati presso il canile comunale e presso i rifugi.

“Un’iniziativa a cui teniamo molto – afferma la sindaca Chiara Frontini – e che i viterbesi aspettano. Un evento che rinnova una tradizione nel segno di una bellissima ricorrenza che celebra Sant’Antonio Abate. La benedizione degli animali è un appuntamento molto sentito, sono certa che anche quest’anno la città non farà mancare la sua partecipazione”.

A fornire ulteriori dettagli sulle iniziative in programma, l’assessore al benessere animale Elena Angiani e il consigliere comunale delegato Francesco Buzzi.

“Come ogni anno abbiamo voluto riproporre la manifestazione di benedizione degli animali – spiega l’assessore Angiani -, un evento molto partecipato, non solo da chi convive con i propri amici animali domestici. Con il consigliere Francesco Buzzi, e in collaborazione con le associazioni animaliste del territorio, stiamo portando avanti progetti importanti. Progetti che passano dalla valorizzazione delle strutture che ospitano cani e gatti, dalla promozione di adozioni consapevoli, iniziative sociali, rispetto verso tutte le specie animali e, non ultimo, dall’organizzazione di manifestazioni come quella di domenica, dedicata ai nostri amici animali”.

“Con l’attuale amministrazione, la benedizione degli animali, congiuntamente alla parata dei cavalli, è diventata una bella tradizione – ha aggiunto il consigliere delegato Buzzi – molto sentita e partecipata in città. Oltre al valore religioso, l’appuntamento rappresenta un momento di festa per i proprietari e gli amanti degli animali. Ci saranno cani, gatti e cavalli e animali da cortile. Grazie a tutti coloro che partecipano e collaborano all’organizzazione di questo evento. Un ringraziamento alla Banca Lazio Nord per il sostegno all’iniziativa e agli altri sponsor che offriranno cibo e servizi”.

