Gran galà per lo Sport venerdi 16 a Civita Castellana: Consegna degli “Oscar dello Sport”

Viterbo,13.1.26

Gran galà per lo sport a Civita Castellana. Venerdì con inizio alle 18 nei locali del Mice di piazza Marcantoni saranno consegnati “Gli oscar dello sport “. L’iniziativa è del Panathlon Viterbo che ha voluto premiare e società sportive, atleti, dirigenti, tecnici e aziende, che hanno contribuito alla crescita delle attività sportive nella città delle ceramiche. Oltre trenta le società sportive che saranno premiate in rappresentanza di venti discipline, otto i premi assegnati alla carriera agli atleti e arbitri e cinque i riconoscimenti andranno ai tedofori di Civita Castellana che a dicembre scorso hanno avuto l’onore di portare la fiaccola olimpica dei giochi invernali della Milano- Cortina 2026. La manifestazione è patrocinata dal Coni Lazio e dal Comune di Civita Castellana con il sostegno del centro commerciale Marcantoni e avrà come ospite la Fiaccola Etrusca Olimpica dei giochi olimpici di Roma 1960. “ Abbiano pensato per celebrare le eccellenze dello sport di questa città, ma anche i valori che sa trasmettere – ha detto il presidente del Panathlon Viterbo Giancarlo Bandini – perché Civita Castellana merita attenzione da parte del nostro club, in quanto vanta tante eccellenze sportive che vanno valorizzate. Con questo appuntamento apriamo le porte del nostro movimento che promuove la cultura e l’etica sportiva basandosi sui valori della lealtà e solidarietà e fair play anche alla città”.

Saranno presenti il sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri, l’assessore allo sport Giovanna Fortuna, il dottor Fabio Caiazzo del cda di Sport& Salute, il presidente del Panathlon Viterbo Giancarlo Bandini, il delegato nazionale della Fir Antonio Luisi, il presidente della Fidal Provinciale Antonio Morabito, il presidente dell’Asi provinciale Andrea Sebastiani, il delegato del Coni Viterbo Ugo Baldi, il direttore tecnico del Coni Viterbo Adriano Ruggiero e Alberto Longo direttore dell’associazione 238-Lions Gym. “Queste premiazioni promosse in collaborazione con la nostra amministrazione dal Panathlon e il patrocinio del Coni – ha detto l’assessore allo sport Giovanna Fortuna – valorizzano non solo i risultati sportivi, ma soprattutto i valori educativi e sociali che gli atleti e associazioni del territorio esprimono ogni giorno. Per questo a tutti i premiati va un sincero ringraziamento da parte dell’Amministrazione”.

