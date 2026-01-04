Troppo pochi i fondi regionali per i porti lacuali di Bolsena e Marta, ma, meglio di niente

Il Porto di Marta nella stagione estiva

Redazione

Viterbo.4.1.26

La Regione Lazio ha stanziato 3,35 milioni a favore della portualità laziale, in particolare quella turistica.

Sono otto i comuni che ne potranno beneficiare, nella Tuscia, solo Bolsena e Marta dove sono presenti porti lacuali con bisogno di adeguamento e ritrutturazione dei servizi. Sempre, per il caso di Marta resta il dubbio se si tratti di un porto o di un’opera idraulica a servizio dell’emissario

Emblematico, infatti è il caso del Comune di Marta, dove la presenza di un ampio bacino ed un importante antemurale, dopo i lavori di sistemazione idraulica per l’ingresso delle acque nell’emissario fiume Marta, la “qualifica” porto è stata messa in discussione e fonte di attività giudiziaria.

Indiscussa a Bolsena, la presenza di un bacino portuale da sempre esistito.

La Regione Lazio, comunque, aveva già recentemente stanziato fondi per complessivi euro 400mila di cui 80mila per Marta e 100mila per Capodimonte per effettuare un generico adeguamento e riqualificazione dei posti di ormeggio, illuminazione, servizi a terra e sicurezza . Ma, non ben chiaro, se nel caso di Marta i fondi fossero destinati a rendere pervio il percorso delle acque del lago verso l’emissario, o un vero intervento a favore dlla fruibilità deli ormeggi di barche da diporto. Non sembra che il fondo regionale sia stato utilizzato, tant’è che ampia parte del bacino che comprende il porto è insabbiato come altrettanto il canale di entrata ed uscita.

Il nuovo bando regionale, che prevede nella spartizione tra gli otto comuni destinatari dell’intervento di solo 3,5 milioni di euro, comporta che ai comuni del Lago di Bolsena spetti un massimo di 500mila euro semprechè, nei termini, le amministrazioni interessate di Bolsena e Marta siano in grado presentare un progetto esecutivo ed apertura cantieri entro il 2027.

La somma totale cosi spettante ai predetti comuni è poca cosa, Buona parte di queste somme saranno assorbitii dalle spese di progettazione e burocratiche, per cui, con quello che può restare, sarà possibile solo per un “romanella” delle condizioni operative dei porti oggi entrambe afflitti da scarso tirante d’acqua agli ingressi provocato dall’abbassamento del livello delle acque., Nulla, però, più di un dragaggio sempre osteggiato dagli ambientalisti per lo smaltimento delle sabbie dei fondali ed il taglio delle piante acquatiche.